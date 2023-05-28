話浪漫勇士哩半嫌長 潘頓遮打盃鬥輸仍做獎金王！

應屆香港最佳長途馬「將王」再次展現本身在中長途組別的雄厚實力，第二度勝出今日在沙田馬場舉行、總獎金達1,200萬港元的一級賽渣打冠軍暨遮打盃2400米，不但與多匹昔日名駒齊名，更為其練馬師韋達創下個人賽馬事業另一個高峰。

「將王」過終點前擊敗獨贏賠率熱至1.2倍的頂頭大熱門「浪漫勇士」，以馬頸位之先奪冠，與多匹經典長途氣袋一樣，成功兩勝這項馬季壓軸一級賽。「翠河」、「爆冷」、「時時精綵」、「原居民」、「奔騰」及「將男」，是近30年來曾至少兩度勝出遮打盃的佳駟。

從騎時曾13度榮膺香港冠軍騎師的韋達亦憑今仗之勝，取得從練以來第4場一級賽勝仗。血統背景顯赫的「將王」在賽事早段至轉直路彎位置一直居第5位競跑，馬兒在末段加速上前，在最後階段趕過沿途領放及主宰步速的「浪漫勇士」而掄元。

「將王」今仗所造的頭馬時間為2分26.87秒，勝出今仗後牠已極具機會連續第2季獲選為香港最佳長途馬。雖然「浪漫勇士」只能屈居亞軍，但牠首度出戰2400米賽事有此表現已是相當出色，而第一次角逐一級賽的「錶之五知」則後上跑獲季軍。

「牠（『將王』）是我的馬房之星，此駒加盟我馬房後一直表現出色。縱使我們一起渡過了好些高低起伏，但整體來說好日子遠比低潮的時間多。」韋達說。

「將王」本身出自父系「天文學家」，其母則是澳洲頂級雌馬「大洋珠寶」。此駒今年2月曾揚威中東，攻下在多哈雷恩馬場舉行的卡塔爾一級賽酋長錦標2400米。

韋達續說：「能帶領牠在多哈獲勝，以及返港後今仗在偏快地上第2次勝出此賽，一切歸功於馬兒身上。牠在多哈奪冠，能在海外取得如此佳績，很可能是我個人賽馬事業，無論是以往作為騎師或現時當上練馬師以來的一個事業高峰。」

「馬兒以往曾一度遇上低潮，健康方面出現問題及挫折，需要好些時間處理及康復過來，之後我們能夠如今日般獲勝，更難得的是牠在不太合跑的場地狀況上取得這場勝仗，這令我們倍感興奮。」

他續道：「今仗當是此駒服役以來表現最出色的其中一仗，亦成為我個人事業的另一高峰，但這不是我一個人的功勞。料理此駒的獸醫、牠的釘甲匠、以及照料馬兒的馬房團隊，我都非常感謝他們的努力及付出，有他們每日照顧此駒，牠才得以在賽事中爭逐殊榮，讓我和此駒的騎師有機會取得這些榮譽，享受勝利一刻。

談到勝出騎師布文在賽事中的表現時，韋達表示這位澳洲好手今仗騎來非常具耐性。

他說：「有這位超級好手夥拍『將王』，特別是在這項大賽中上陣，當然是最好不過，最後他亦成為了賽事的勝負關鍵。賽事早段其他參賽馬的締速相當慢，大熱門馬嘗試前領自造有利步速。」

「然而，布文成功克服這因素，在適當時間策騎馬兒加速上前，他全力以赴地策騎此駒，最終成功獲勝，其鞍上發揮可說是妙到毫巔，十分出色。他讓馬兒放鬆競跑並留力，待至賽事形勢及發展明朗後，立即乘勢上前奠勝。」

這是布文自2017年夥拍「明月千里」奪冠後，第2度勝出一級賽渣打冠軍暨遮打盃。他說：「我為馬兒感到自豪，此賽大熱門馬（『浪漫勇士』）非常出眾，我們都知道牠的實力相當頑強，但我亦知道由2000米增程至2400米上陣是項相當大的挑戰。」

「賽前我沒有任何策略或預定騎法，我的坐騎是匹哩半佳駟，我唯一需要留意的是我不需太執著於要在此賽擊敗『浪漫勇士』，因為該駒無疑極具實力，但今仗增程角逐哩半途程對牠來說是個試煉，我得說服自己牠該無法應付2400米途程，結果這真的成為了事實。」

「坐騎自第5檔出閘，起步俐落，其後一直跑得相當順暢，讓我可輕鬆自若地作決定，毋需刻意及操之過急地上前挑戰大熱門馬，我可讓坐騎發揮其應有實力。韋達為馬兒的備戰工作確是無懈可擊，此駒今季演出優異，在練者的努力下牠今仗再次發揮出本身最高水準。」

潘頓賽後表示「浪漫勇士」若非在賽事最後800米被最終跑獲第5名的「發財先鋒」上前挑戰及施壓，牠或已成功奪冠而回。另外，騎者亦指馬兒的長力或未能應付此程。

潘頓說：「牠（『浪漫勇士』）今日的演出顯示這並非其擅長途程，但牠已傾盡全力嘗試，跑至最後600米已豁盡全力。在最後直路上，其實『發財先鋒』已曾一度超越我的坐騎，我亦以為牠會力弱，但牠仍不氣餒，繼續力拼至最後一刻，只可惜這並非牠能應付的途程。」

「賽事早段我們沒有選擇，只好上前領放。我們已做到最好，若非牠在最後半哩處受到挑戰及壓力，說不定牠已能獲勝。」

雖然失落大賽錦標，但5屆香港冠軍騎師潘頓今日仍能4勝頭馬，為他建功的分別是「獎金大少」、「勝不驕」、「綫路神驊」及「紅運帝王」，另外他亦取得4場亞軍，其季內所贏獎金亦達增至235,054,535港元，刷新騎師在一季內贏得最多獎金的紀錄。潘頓之前在2018/2019年度，一季內取得234,989,515港元總獎金。

潘頓今季已累積142場頭馬，他說：「今日我的成績不俗，我4場頭馬，但同時有另外4駒只能跑得接近，屈居亞軍，這令我有點不是味兒。」