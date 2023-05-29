先勇名駒一族 包辦愛爾蘭兩場堅尼

愛爾蘭喺上周末同周日，卻拉馬場舉行咗3歲馬兩場堅尼經典，喺天晴地快場合角逐下，優勝劣敗賽果好正路。先於剛周六舉行，只供雄馬競逐嘅愛爾蘭二千堅尼，結果由岳伯仁嘅古摩亞陣營串Q，主帥莫雅騎「帕丁頓」(Paddington)，次熱門身分以2馬位之先衝過終點，由羅敦所騎廐侶「大開羅」(Cairo)，以3/4馬位力壓英國二千堅尼亞軍「喜逢王族」(Hi Royal)包辦馬房連贏，今場大熱門反而落在英國二千堅尼季軍「徹夜行」(Royal Scotsman)，可惜毫無威脅，11駒以第9名過終點。

另外，只限雌馬競逐之愛爾蘭一千堅尼，賽前飛數就成為阿加汗同古摩亞單打獨鬥局面，先前以短距離失落於英國一千堅尼嘅「蹄起勁」(Tahiyra)，呢匹由衞爾德訓練嘅阿加汗新星，今次重返主場，再由基士希斯策騎，以大熱門姿態贏馬，個半馬位輕取莫雅所騎次熱門「凝神靜想」(Meditate)，騎練繼去年嘅「浪跡高歌」(Homeless Songs)之後，再次蟬聯呢項經典。

咁啱今屆愛爾蘭兩場堅尼冠軍，都係出自阿加汗名下種馬「先勇名駒」(Siyouni)所生，子嗣省靚招牌，來年配種費肯定又會水漲船高。