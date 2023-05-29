【蹄聲妙影】鎂光燈下的女強人

左起:蘇嘉麗、蔣嘉琦與黃俊雅在馬圈各有崗位。

依家年代唔同咗，如果仍心存「男主外女主內」思想，咁你就out晒，以馬圈為例，不乏女強人，唔講三小花余詠詩、鍾麗芳同江碧蕙咁遠，掛靴後轉任馬販嘅蔣嘉琦已成為沙圈常客，而轉職幸運系馬主秘書嘅前馬經女記者Jovy，湊仔與工作一樣兼顧到，通通都係圈內女士典範。

同埋大家有眼見，近年多咗女仔入嚟騎術學校做見習學員，由南澳回流嘅蘇嘉麗今季重返賀廐做騎馬人，呢位ABC仲同班外籍獸醫傾到辣辣聲，而馬房亦多咗騁請女馬伕，睇趨勢圈內男女比例會逐漸拉近。此外，苗禮德老婆都係騎得之人，朝早既要操馬，又要用手機拍晨操片，跟手搞埋馬房IG，屋企嘢都未計，忙到出煙嘅佢，近年受傷患困擾，操馬量大大減少，老苗亦愛妻心切，曾勸喻佢唔再騎馬，卻被回了一句「當愛變成習慣」。

最近，大家有留意報道的話，又或者會發現沙圈多咗個瘦瘦哋嘅女仔，着住整齊行政制服嘅佢，其實係新見習受薪董事黄俊雅，據知Emily好讀得書，佢數年前由跑道部做起，咪睇佢100磅唔夠，佢一早考咗耙地車嘅駕駛執照，名副其實文武雙全。

初步提供:

第2場12「喜蓮心星」

第8場10「包裝全承」

■東星