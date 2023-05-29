【賽馬以外】放頭一定係跑錯？

尋日六環彩有多寶，應該都有唔少馬迷玩吓，事關遮打盃係其中一關，唔少馬迷都搵「浪漫勇士」單膽，諗住六環彩變五環彩好易玩，點知呢匹兩屆女皇盃盟主首次增程跑2400米，竟然走去放頭，結果拉士腳軟輸畀「將王」，1.2倍大熱門就咁燒焦，亦令好多搵呢關單膽嘅馬迷，立即六寶無望。不過，講開今季的確輸唔少一面倒大熱，單計1.5倍或以下嘅獨贏都有10隻輸咗，包括「八駿巨昇」及「勝意龍」甩三甲，而呢10匹當中潘頓佔咗6隻，尋日搏失「浪漫勇士」後，亦有唔少人覺得佢跑錯，究竟又係咪真呢？

首先當筆者睇到「浪漫勇士」放頭跑時，都有少少訝異，事關服役至今此駒從未試過放頭，無理由增程初跑2400米，喺長力無根據嘅情況下先改跑法，當然起步無幾耐以為「發財先鋒」會畀多兩步，點知後駒決定跟喺第2位，令慣常守2、3位嘅「浪漫勇士」被迫自己放，呢點潘頓應該估唔到，但既然發生咗，唯有讓馬兒順走。講真，就算事後睇番，尋日頭3段步速都好慢，而「浪漫勇士」放頭無搶口，好難講潘頓跑錯，唔通夾硬要留住隻馬咩。

反而關鍵其實係對面直路中後段，即係第4、5段，當時「發財先鋒」喺二疊加速，結果入彎前一段快至23秒18，究竟「浪漫勇士」應該畀「發財先鋒」走先，抑或好似依家咁頂到實，搞到埋唔到尾輸畀「將王」，筆者真係答你唔到，因為真係好難畀答案，事關喺呢啲關鍵位被對手走甩，萬一追唔番，筆者相信批評潘頓嘅聲音會更大，同埋依家係輸條頸，萬一變成贏條頸，到時馬迷就會讚潘頓走得啱，對手先追唔到。

賽馬從來都係殘酷，賽果決定一切，就算你跑錯晒，只要最終都贏到，唔會有太多人怪你。相反就算你跑啱晒，甚至交出120%水準，若然都係要輸，或者你可以換嚟一啲掌聲，但實際上冇咩幫助。筆者當然唔會話潘頓今場係交出百二分水準，但算唔算跑錯晒，又真係唔算，嚴格上都算讓「浪漫勇士」發揮應有水準，只係去到2400米，「將王」真係強而已。

再者，「浪漫勇士」尋日情況，喺3月尾曾發生喺日本嘅「春秋分」身上，此駒遠征杜拜角逐司馬經典賽，點知無馬放，李慕華決定讓此駒放頭走，入直路愈走愈勁，結果收韁贏「韋氏」3個幾馬位，賽後問番李慕華佢話唔擔心放頭，因為佢深信「春秋分」係全場最強嘅馬，用咩跑法都無問題。或早呢個解釋，就畀到答案大家，「浪漫勇士」尋日有冇跑錯啦。

■山無陵