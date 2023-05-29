我愛DEE哥...我愛DEE哥！

有星味而又受馬迷愛戴嘅騎師，真係唔容易出現，不過近日來港擔任公司騎師嘅戴文高（Ｍichael Dee），就有機會成為新寵兒喇！此位新西蘭籍27歲年輕騎師，上周三在谷草地標戰立下馬威，首匹坐騎「天外驚天」已令馬迷驚為天人，末段車輪鞭猛揮，趕過放頭的「佳尊三」，人馬同告打開勝門，有一級騎師風範。而另一匹追入Q的「勇眼光」，在當晚不利追場地落後極遠，仍能以勁勢撲上僅敗，剛周日也有「俠客行」入Q，戴文高硬功騎法確非常吸睛，今期谷草獲9匹坐騎場場騎足，唔單止馬迷，各大倉主都Like佢！

今期戴文高坐騎之中，有3駒要特別留意，先講第3場四班1650米的賀廐「飛來勁」，早前在五班與「帝豪大師」鬥到最後一步屈居第2，到上仗升四班返沙田跑1400米遇變化地，只得第11名，略帶均速之馬重回谷草增程更啱發揮，戴文高贏馬機會又來了。

第8場三班1650米的「盛世名駒」，則是葉楚航護級要角，上次初上同程輸兩馬位唔算遠，4歲馬再戰此程，有權奪季內第3捷。至於第1場五班1650米的「無敵精英」，今季轉伍廐後已累積1勝5位，上仗力追落班即勝的「燈胆王子」得亞軍，後勁所見十分凌厲，趁弗今次又可郁手。

除此之外，戴文高亦為名牌倉口蔡約翰的「至尊高飛」效力，此駒季內曾勝出及前仗獲季軍，回勇也要吼實。至於苗禮德馬房的「高高」，跌到現時44分亦有微利，今次谷草「騎師王」不妨大膽捧Ｍichael Dee！