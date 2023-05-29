上周三起孖破局做練馬師王 輝哥食過翻尋味？

姚本輝今季一度展開凌厲攻勢，贏打吡更出盡風頭，可惜之後經歷了小低潮，超過一個月未有贏馬，但上周三夜賽重新發威起孖，旗下「上校」配巫顯東一放而回及「總理」食出尾胡，輝哥仲做埋「練馬師王」，今次又派出幾匹谷草能手，其中「精彩生活」近4戰獲1冠3亞演出準，隨住姚廐搏殺手風轉順，可放心捧場！

第3場「精彩生活」前速夠快，再攻強項谷草一哩擺前走正晒，況且「精彩生活」跑四班也賺點級數，季初於田草已一再交出好走勢，轉谷草後更直落4戰獲1冠3亞全入Q。上仗5月3日谷戰輸短馬頭欠運，今回輝哥出動潘頓執韁，誠意十足。此對騎練攜手出擊貴精不貴多，今季合作7次卻取獲3冠1季好成績，二人自從3月中後未再合作，突然重新聯手，預期潘頓會有「精彩」演繹！

第6場「太陽拍檔」也是在谷草尋求突破，睇番今季1月轉場初跑谷草1200米獲季軍，再出同程進步獲亞，可見跑急彎耍家。上仗安排返田草跑1400米，於布文胯下保持上名，人馬夾過一仗後，今次原裝配搭用王牌返谷草1200米，力足坐正。

第9場大熟大勇的「觔斗雲」，雖然季內3捷俱跑谷草一哩，但本身曾在田草1800米上名，今回初次出爭谷草1800米料無問題，相隔上仗個半月，回夠氣可搏。

此外，來港後4度上名未勝的艾道拿，隨住戴文高上周三策首匹坐騎「天外驚天」已勝，艾道拿必有壓力想盡快開胡。今次再騎姚廐第4場「得意佳作」上陣，睇番此駒今季多次跑近，上次於艾道拿胯下追勢不俗，用王牌操足再跑，鬥志值得信賴。