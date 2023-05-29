近6期谷草例勝 黎昭昇陸知又駁通！

黎昭昇首季在港開倉，跑馬地已視為出擊主場，今季32W之中，總共有21W於谷草建功，且連續6次谷草夜賽例贏，今次谷戰派5駒上陣，又有志在必得之勢。「陸知」大勝後再出，續配何澤堯可衝3連捷。上周三與潘頓攜手贏「四季醒」兼捧走法國五月盃，今次又有「淺草飛」及「敏捷神駒」等駒聯手出擊，也要吼實。

黎廐近3次賽事出馬5匹或以上，俱能取得頭馬進帳，而且全屬谷草夜戰，今次派5駒又搏。黎昭昇與何澤堯合作的第8場「陸知」，機會最可看好。此駒上仗於谷草一哩取得連捷，最誇張是大勝4個馬位，表現大幅進步，3連捷在望，除了捧獨贏，更可做三重彩單式馬膽。

黎昭昇最倚重潘頓出擊，二人合作屬信心保證，今期再有「淺草飛」及「敏捷神駒」此兩駒攜手出擊。第6場「淺草飛」人馬季內曾取得3連勝，表現勇極，上仗3月中雖然斷纜，仍跑得第5名不俗。今月初則因左後腿不良於行退出，抖至月尾再跑，埋門試泥閘磨利，適逢對手不強，7歲馬季尾置身弱組優勢可恃，有權取得第4W。

第9場二班1800米，「敏捷神駒」前仗於三班田草同程取得在港首捷，再出升班面對一批4歲同齡精英，該役「直線力山」及「知足常樂」串Q而回，「敏捷神駒」得第6名絕不失禮。再查「敏捷神駒」本身曾試谷閘得第4名，場地性能早已試準，安排轉戰谷草，部署絕非無的放矢。

第3場「亞洲力量」回升四班一樣交出頭馬，也是黎廐爭分籌碼，蔡明紹上周谷戰起孖，手風順也令人放心。第7場「多利神駒」轉黎廐後已跑過兩仗熱身足夠，上仗後被發現左後腿割傷，對發揮或有影響，操足捲土重來要提防。