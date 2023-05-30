【馬場第一攝】老馬都肯接手 成哥呢鋪有計

成哥在欄邊專心督操，(左至右)「好好彩彩」、「騰飛塔」及「好玩奇兵」。

沈集成馬房在明晚賽事派8駒上陣，其中有3駒交予田泰安主轡，包括第4場四班1200米的「好好彩彩」，第5場四班1000米「好玩奇兵」及第6場四班1200米「騰飛塔」，雙方合作數量是近期少見。

而第4場「好好彩彩」與第6場「騰飛塔」均是轉倉初出馬，原本由蘇兆輝跟開，1隻8歲另1隻6歲，練者仍肯接手必有所求，事實上在晨課表上睇到操練工夫絕不手軟，「好好彩彩」試兩課大閘有唔錯走勢，5月19日的泥閘更一放到底掄元愈走愈勁，看來老馬回春，值得吼緊。「騰飛塔」之催谷手法亦不遑多讓，賽前試足3課大閘態況吸引，阿田以往騎過此駒多次熟識馬兒脾性，可望幫到手替成哥省招牌。

至於第5場件「好玩奇兵」也未可忽視，近兩仗大敗後不明所以，決心運上從化基地讓馬兒放空心靈，抖足3個月儲滿新鮮感再度回歸，若跑番季初陣上表現，要在四班贏馬絕非難事。

今早練者在備戰動態上亦好積極，當上述3駒由助手騎往內圈加課期間，全程傍到實跟出跟入，搏殺意欲十分高漲，鏡頭矚目。

早餐料:

第4場:11「好好彩彩」

第5場:7「好玩奇兵」

第6場:12「騰飛塔」

■阿藍