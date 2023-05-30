蔡明紹差1場就達標喇~

蔡明紹今季一度因傷缺陣影響成績，但自下半季復出以來表現回勇，今季已經累積38W，是成績第2好的華將。蔡明紹延續上周三谷戰起孖氣勢，今期夜賽數胡本錢雄厚，只要再添1W，便能成功達成在港第500W，為自己策騎事業邁向新里程。

周三晚谷草9場賽事，蔡明紹只得1場未有坐騎，為衝擊第500W必然把握機會。頭兩場率先與蘇偉賢有緊密合作，打頭陣為「恆駿之寶」，慢熱分子近期於谷草一哩找到出路，蔡明紹接手3仗俱上名，埋門泥地試閘走勢含蓄，來港兩年多仍未交代之馬，鬥志毋庸置疑。

廐侶第2場「赤火驍龍」季內於1650米兩勝，然而加分後健康反覆，表現徘徊不前可以理解，上季贏谷草2200米起家，如今重返勝途，配合騎者大長途靈活走位，倣可效上周三「生生福運」中段變奏贏馬表現，值得投予信心一票。

第7場蘇特恩盃，蔡明紹夥拍文廐「電源之駒」出戰，重返三班形勢截然不同，上仗外檔落敗未可作準，季初於谷草1200米曾後上壓倒「自然輝煌」與「銀進」一眾谷戰能手贏馬，加上蘇特恩盃過去舉辦9屆，蔡明紹2018年曾策「明月光」奪標，且看今屆能否憑「電源之駒」重溫好夢？

當年情升班爭連捷

至於尾場為師傅告東尼出戰「當年情」，潘頓新勝捧盃放手不騎，畢竟今戰初升二班，一哥優先為黎昭昇效力之「敏捷神駒」初跑谷草排大外檔，相比之下，蔡明紹接手路合有根據的「當年情」，或會帶來驚喜。