【練馬師王】絕殺高手又動員出擊！

季中一度有機會衝擊冠軍練馬師寶座的姚本輝，早輪經歷10連敗之後，逐漸被兩位主要對手蔡約翰及羅富全拋離，重溫冠軍美夢頓成泡影。幸好上期谷戰，姚本輝憑一對半同主馬「上校」及「總理」起孖打破悶局，最後更成功絕殺對手，勝出「練馬師王」。

蔡約翰及羅富全主攻大場居多，姚本輝或許避免硬撼，因而作出部署調整，季尾階段轉向跑馬地出擊，而今期谷草夜賽，合共替11駒報名，最後8駒列為正選，更悉數安排外籍大師傅執韁，動員搏殺迹象明顯。

姚本輝與布文今期合作的「一舖到位」及「太陽拍檔」，同樣值得留意，事關騎練季內合作20匹次，累積6冠3亞5季，上名率高達70%，絕對是最佳「拍檔」！第2場「一舖到位」返回在港唯一勝途谷草2200米，賽前刻意初上從化訓練，埋門頻以3段工夫打磨，練足氣量，同時亦有助增強新鮮感，季尾人疲馬乏階段，換一換環境帶來新刺激，可以提升競爭力。

至於第6場「太陽拍檔」，近兩季跑過11仗，累積2亞5季1殿，始終無法一勝。今次重返谷中上陣，對手級數有別，而本身最接近勝利一仗，正是前次角逐谷草1200米以馬頸位飲恨，應是牠最佳的出路。此外，「太陽拍檔」上場初配布文跑獲季軍，今次人馬再來，縮程兼除去面箍，有可能是騎者提出的建議，賽前亦做足工夫準備，大有不勝無歸的決心。

另一方面，姚本輝今季多次在尾場取得關鍵分，成功於「練馬師王」絕殺對手，而今期把守尾門的「觔斗雲」，谷戰排內檔成績特佳，本身曾於田草1800米入Q，今仗初跑谷草同程，料可勝任。

「練馬師王」開售賠率

1.姚本輝 3.75倍

2.方嘉柏 4.75倍

3.伍鵬志 9.0倍

4.羅富全 6.0倍

5.黎昭昇 10倍

6.沈集成 10倍

7.蔡約翰 20倍

8.葉楚航 20倍

9.呂健威 18倍

10.告東尼 25倍

11.賀 賢 22倍

12.苗禮德 40倍

13.徐雨石 45倍

14.何 良 40倍

15.韋 達 40倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/高伯新/大衛希斯/容天鵬/丁冠豪/蘇偉賢/文家良) 28倍