【波馬同樂】騰飛塔轉倉即搏

今次會揀第6場四班1200米作推介，「騰飛塔」自2020年11月1日一出即勝之後，跑過19場仍未能再添頭馬，幕後終決定轉倉。今場乃「騰飛塔」轉投沈集成馬房後首戰，抽到1檔兼輕磅，只要田泰安有返工，立即有交代絕不為奇！

「騰飛塔」前季首戰在潘頓胯下跑田草1200米，最後直路如飛殺上，追過「飛馬輝煌」和「駿馬風采」開出5倍W，係威係勢，豈料之後演出不似預期，與蘇偉賢馬房分手前跑過19次，只曾4度上名，當中包括今季兩次由波健士策騎，分別以51倍跑P，以及12倍入Q。今仗轉倉初出，季內首次征戰谷草，新人事加新鮮感，加上檔靚磅輕，集所有有利條件於一身，一於再信田泰安一次。

「太陽拍檔」雖然上季至今出場11次尚未打開勝利之門，但2Q5P的戰績依然值得留意。對上3仗均能上名，跑法具彈性，前仗排10檔照成功放入一席Q腳，今繼續由布文執韁，預期可給予「騰飛塔」一定威脅。

鐵角最後一隻會揀相信會有分頭的「辣得駕勢」，今季谷草、田草1200米輪流跑，當中曾在同程得第4。今次交由梁家俊執韁，相信臨陣走位會比之前騎過的班德禮和鍾易禮出色，宜兼顧。

四重彩我會用4、12姚沈配做複膽，配腳除「辣得駕勢」外，還有今季已有3W在手，惜排11檔的「淺草飛」；谷草表現較田草為佳、但馬房戰意較難捉摸的「旅遊高球」；只跑過1次，初次在快活谷亮相的質新馬「高份數」。祝各位好運！