【張基焦點】緣途有您操足打真軍

巴度近期不乏佳作，而且經常受到羅富全及蔡約翰重用，今次他接手羅富全訓練的質新馬「緣途有您」，可望交出好成績。另外，「勇創派對」近期狀態回勇，兼且潘頓肯騎，部署擺明車馬。「平行時空」無疑實力不算太強，但跑完上仗狀態起得好，谷草大長途亦有根據。「大力猴王」目前肯定評分有利，韋達近期親操多課，不能忽視。

第5場四班1000米，「緣途有您」前仗初戴羊毛面箍上陣，只是試馬性質，剛戰有心出擊卻被迫沿途走外疊，最終只得季軍。今次賽前刻意試兩課大閘，做足工夫兼且加交叉鼻箍，走勢頗為穩定兼相當吸引，況且抽1檔好位，形勢有利，潘頓不騎改用巴度問題不大，有權收復前失。

第7場三班1200米，蘇特恩盃，「勇創派對」今季初經過一段長時間徘徊後，剛戰狀態開始有好轉，卻抽到不利的12檔，最終僅以頸位不敵「勝神威」，復課已有贏馬功臣潘頓接手操，今次再跑首本路程卻遇上一組不算強的三班對手，機會自然樂觀。

第2場四班2200米，「平行時空」最初在呂健威馬房時，已知是一匹大長途馬，即使質素未必太高，亦有不少內在毛病，要狀態弗及要有遮擋才跑得好，以往試過田草1800米孭133磅僅不敵「紅麗舍」得第2名，之後於黏地跑此程亦得第4名，反映跑大長途有能力，今次增程抽1檔負輕磅，不能忽視。

第8場三班1650米，「大力猴王」有賽績支持，曾孭129磅於此程不敵「安遇」及「威武覺醒」得季軍，證明能力不差，今回除眼罩抽好位，韋達亦摸實操，有出冷機會。