【進階選項】玖寶二班把握良機

剛周日最後一項一級賽遮打盃結果由「將王」衞冕成功，自九十年代大摩、愛倫去到告東尼，幾乎由上述3人雄霸這項哩半大賽。蔡約翰貴為11屆冠軍，但只有2004年憑「風雲小子」贏過1次，近乎20年前的事。主要原因並非練馬功力，反而是貨源問題，蔡約翰做得11屆冠軍，倉內兵源當然全屬中短途馬，否則怎能每匹一季掃你四五六場。「將王」落在韋達手上，從騎時贏過3屆，如今從練再贏兩次，忽發其想，當年韋達夥拍「原居民」勇闖日本盃奪亞，如今會否帶領長途王「將王」挑戰，不過這純粹是個人幻想，地快加對手強機會不大，之前出征卡塔爾及杜拜已有很大勇氣。「將王」任務完成，廐侶曾經拍住上的「玖寶」如今只攻普通班際賽事，目的清晰求W交代。

7歲馬「玖寶」是前季一月盃盟主，上屆衞冕失敗但仍得季軍，窄場能力佳。今季初曾在二級賽沙田錦標上名，驅使幕後選擇跑香港盃，結果包尾大敗回氣需時，因而錯過這項谷草盛事。雖然已有兩季未勝，但畢竟高峰期上屆金盃變化地可跑贏「金鎗六十」只敗於「將王」，其實3月休出兩戰都跑得好，前仗一哩路短鬥爆輸蝕給對手仍近。今次回師強項1800米賽前加閘打磨有朝氣，重配近期手風極順的希威森排1檔，谷草二班1800米季內最後一戰，機會要好好把握。

布文贏完遮打盃，跑長途始終睇師傅級數，第2場「一舖到位」因蘇兆輝停牌易配，姚本輝當然明白這匹尺寸馬需要借助硬功及走位幫助，用布文可算深慶得人。大前仗谷草同程打開勝門，上次沙田2000米亦捧成大熱門出擊，結果只以馬頸位負於再出多取兩W的「包裝旋風」，這席亞軍的確可大幅調升評級，今場固然前置馬不少，步速正常可望衝得更勁，人強馬勇熱都要捧。