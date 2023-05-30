【孖T孖住上】忠誠駒似足綫路神驊

長風餐單：

今次賽事以最狹窄的谷草C+3欄C+6彎作賽，跑道狹窄兼季尾效應，若然馬匹實力相若，不妨秤先跑法較主動的賽駒。

第4口孖T頭關第8場，突然回配潘頓的「忠誠駒」值得憧憬。剛周日賽事，潘頓4冠4亞表現醒神，其中一匹頭馬「綫路神驊」，亦係鞍上人以往騎過攞到好成績，相隔一段日子再騎；來到今次，相類似情況有「忠誠駒」，此駒上季配潘頓兩度上名，但今季人馬卻未有合作過，馬匹季中打後一再見近，今次突然回配潘頓，擺明無寶不落格局，求三甲一席應該不難。

第9場有5駒上仗殺入三甲，形勢平均不宜揀膽以免誤中副車。「當年情」雖然係潘頓棄騎，但上仗初次渡江跑同程即贏馬，反映馬匹跑細場甚合發揮，今次升班換上蔡明紹較上仗少負11磅，兼且馬匹排5檔不差，隨時有能力殺入三甲。

梓忠餐單：一舖到位信布文

最近幾次賽事的場地利擺前，靠後追食胡的馬匹相對吃虧，今次谷戰採用C+3欄C+6彎跑道，令到形勢上採取主動的賽駒會更加有利。

今期提供第1口孖T，頭關四班2200米，「一舖到位」乃必然之選，同程1戰即贏，布文接手跑長途賽有把握，加上居中跑法有利，5歲法國馬勇況未減，勢必鍊盡無保留。「奇妙年華」出路不多，同程2W2P有根有據，班德禮贏過夠合拍，可搗亂大局分子之一。

尾關「都靈勇士」兜兜轉轉返回谷草一哩，今季曾於此程3次跑獲亞軍，而且每仗都以短距離見負，未能出頭只是欠運而已，然而近仗卻跑田草1400、1600米，雖然有上名，但表現不如跑快活谷，今趟面對現實重返谷中一哩，排6檔理想，坐位望贏。冷腳推介「飛來勁」，季中連番上名，剛戰小休復出跑軟地落敗情有可原，用戴文高跑谷中一哩，小心變身。