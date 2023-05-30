【三重彩地帶】中段變奏出「奇」制勝

第2場四班2200米，谷草低班中長途經常出現中段變奏，肯走的話，上名率甚高，今場的「奇妙年華」最叻這一招，歷來3W戰略都是大同小異，今場放頭只得「但求快活」，步速多數偏慢，「奇妙年華」又可以出奇制勝，三甲穩陣啱做複膽。

「威武勇駒」剛戰五升四輕易克服，踏上正軌的北半球中長途馬往往可以連捷連升，放心再捧。「一舖到位」上仗只僅負剛贏三班的「包裝旋風」，水準唔簡單，返回谷草對手何來這等級數，布文騎姚廐馬上名率達7成，數據硬淨。今季同程曾不敵「一舖到位」頸位的「帝豪大師」，實力常被低估，戴文高已證明身手，冷腳首選。「平行時空」上季三班同程曾得殿軍，雖然威脅欠奉，但現時比該役低18分，有足夠空間博反彈。

威進駒9歲搏老命

第3場四班1650米，「威進駒」季初42分同程1檔配潘明輝掄元，半季之後，今場條件幾乎一樣，埋門贏閘勇態復起，9歲馬季尾仍辣操，呢一鋪點會手軟，首匹複膽先取。另一複膽揀「精彩生活」，近4場配班德禮得1冠3亞，人馬夾開，今場卻換上潘頓，冠軍騎師冇理由無端端走去孭鑊，信戰意繼續搏。

雙膽之下，配腳不妨多拖幾匹，「都靈勇士」轉爭田草表現不過不失，論把握性始終以谷草一哩較佳。「精彩非凡」跑後上啱何澤堯發揮，人馬5戰3P亦合拍。「烽煙載喜」乃季內首駒加盟東廐，告仔對來投馬多數有交代，肯收這匹38分馬應有後着。「艾莉奧」可取之處能前置，跑谷草跟前一點，總令人較為安心。■海東