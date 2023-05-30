【J臣研究所】知足常樂級數高晒

剛周日遮打盃賽果令人大跌眼鏡，不少人都質疑，潘頓將隻「浪漫勇士」放頭跑係大錯特錯，賽後都有好多人問小弟點睇，其實筆者結論好簡單，就係隻馬跑2400米的戰鬥力不及2000米。

首先從步速論，「浪漫勇士」頭4段的段速，比起上季「將王」贏同程慢大約4線，比起12月香港瓶那場快半秒，3場都在好t地角逐，而3場形勢，明顯都係後上馬着數。再比較分級賽標準時間，頭5段總時間比標準時間稍快，所以客觀咁睇，「浪漫勇士」係做出一個正常稍快嘅段速，相信潘頓和沈集成賽前都有討論，步速不太快時可否自行領放，殊不知跑長400米，「浪漫勇士」真係會腳軟。

事實上，「將王」放在國外高水平嘅哩半一級賽，係完全唔夠跑，相對「浪漫勇士」喺2000米女皇盃能贏甩日本頂級一線馬，結論就係「浪漫勇士」跑2000米的能力遠比2400米高。或者有人會問，如果「浪漫勇士」不刻意去頂「發財先鋒」，而讓後駒造步速，賽果會否改寫？我睇就算「浪漫勇士」贏，最多亦只是僅勝，筆者感慨嘅係，香港真係搵隻見得人嘅長途馬都冇囉！

簡單講尾場，「知足常樂」上場跑啱晒卻不幸遇變化地，睇番贏佢嘅「直線力山」跑一級賽都近，「知足常樂」今場只要發揮冇大錯，力足補中。

「敏捷神駒」上仗跑法欠缺誠意，今賽前大閘走勢好，要吼實。「觔斗雲」今季狀態長勇，跑沙田1800米也上名，跑二班谷草1800米都未必輸蝕。「喜駿駒」評分盡但勝在長勇，蔡廐馬必拚盡。