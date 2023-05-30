【晨課起筷馬】潘頓上次hea跑咪當真

第7場三班1200米，蘇特恩盃，「電源之駒」季初同程贏馬後，升上二班雖然未至於行人止步，但上手馬房卻一直未再替馬匹報爭同程，一來本身賽程偏少，二來廐內如「嫡愛心」、「志勝時機」等都視此程為出擊目標，輪唔到都無計。不過「電源之駒」轉戰田或谷草1000米都有上名紀錄，反映戰鬥力依然旺盛。

2月份幕後安排「電源之駒」轉投文家良馬房，當然好難想像成績可超越蔡約翰，因此馬房亦未見心急，一直以不同路程出賽，目的為求盡快減分落班，其實上仗已重返三班作賽，並即時回師谷草1200米兼強配潘頓，可惜該仗抽12檔起步，賽前票數已顯示缺乏信心，最終以5身位負於「小霸王」跑第7。睇番嗰場賽事，鞍上人潘頓前中段發揮尚算合格，但入直路看似無爭勝機會後，即時放軟晒手腳，根本就無心戀戰。

「電源之駒」復課後操練卻大為加強，至今1個月時間5課快跳加1課大閘，比轉倉復出首仗更加用力。嗰課田泥1200米閘，由蔡明紹主轡，出閘反應敏捷，沿途跟前並走外疊望空，耗力不少之下，末段輕騎逐步追上，輸畀「滿歡笑」以第2名衝線，過終點後餘勢遲遲未停，表現相當悅目。

■陳志懷