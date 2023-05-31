【分秒在握】夠快夠韌好拍檔

若然一匹實力馬跑快活谷1200米排了個外檔，的確係令人進退兩難，要不搶前，要不留後，否則被頂在三、四疊，要爭勝則難乎其難。「太陽拍檔」有速度有韌力，可望克服10檔阻力。

布文與姚本輝季內合作20次不算太多，但騎練攜手成績卻相當好，共獲6冠3亞5季，上名率高達七成可見搏殺甚準。今次列陣第6場的「太陽拍檔」，跑法向來主動，上季尾最後一仗，就試過在田草1400米放入第3，僅以四分三馬位見負。

來到今季，「太陽拍檔」出賽不多，11月尾復出後，至2月只跑過4仗，其中兩次出爭谷草1200米，一次留到最尾，一次擺前跟第2位，結果均能殺入三甲，可見馬匹跑法彈性大之餘，亦有頗大上升空間。此駒上仗抖了足足3個多月復出爭田草1400米，跟前之下末段亦保持到勁勢得第3，反映作戰狀態亦不差。

從最近3仗所見，「太陽拍檔」跑谷草1200米固然可應付，而長力亦足以爭田草1400米，因此今次出爭谷草，雖然排10檔，但卻有本事搶前兼有足夠韌力應付，再加上今次同場快馬不多，際遇好一點隨時有機會切入，因外檔而令賠率回升，值博。

■長風

第6場 4太陽拍檔 3旅遊高球

12騰飛塔 10高高