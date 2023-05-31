提早飛黃金海岸睇辦 文家良全場第3高價入貨

昨日起一連兩日响黃金海岸舉行嘅神奇拍百萬國家周歲馬拍賣會，周日「綫路神驊」贏馬但未有露面嘅文家良，就係為咗呢個拍賣會，提早飛過去睇辦驗貨，結果第一日無出手，留力响第二日成功入貨。

雖然呢個拍賣會，唔算係主流拍賣會，有好多配種資歷較淺嘅新種嗣，都會响呢個拍賣會推出市場，叫價唔會太高，而文家良响呢次拍賣會，就以24萬澳元(約120萬港元)，購入出自「不惜代價」(Hellbent)嘅Lot.1708棗色雄馬。呢個價錢，已經成為全場第3最高嘅拍賣價，而「不惜代價」呢個種，响香港都係相當新，今季先至有佢嘅子嗣在港服役，當中包括上過名嘅「寶安威」同「遨遊天下」。

至於今個拍賣馬，最貴一匹以75萬澳元成交嘅Lot.1452栗色馬女，又係同香港買家有關，呢匹馬女吸引之處，就係同前馬王「明月千里」同母所生，今次係經過一間香港嘅販馬公司購入，父系方面出自較新種The Autumn Sun，今年亦有首匹未命名嘅H415到港服役，為「首飾」系董滿輝名下所有。