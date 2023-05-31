08年12月出道 神童蔡明紹500W達成！

蔡明紹助人自助，唔止幫文哥贏到來投馬「電源之駒」，自己都贏夠在港500W，踏入另一里程碑！賽後蔡明紹仲罕有露笑容，亦都有舉起5字手勢，畀各位攝記交差呀~

現年32歲嘅蔡明紹外號「神童蔡」，2008年12月20日出道首日即憑「威利來」取得在港第一場頭馬，之後頭馬不斷，首季即成冠軍見習生，更是歷來最快畢業牌仔，曾兩度夥拍「加州萬里」奪取國際賽香港盃，更曾在英國騎師賽識價盃摘下銀馬鞍獎，到2021/22馬季以55W完成賽季，首次在師傅手上奪下「告東尼獎」。

蔡明紹贏得在港從騎500W，接過馬會CEO應家柏贈送紀念品，而紹仔話夥拍「加州萬里」兩勝香港國際賽日，乃至今最高成就，而呢10幾年經歷唔少高低起伏，現時得到更多馬房支持，例如羅富全、蘇偉賢等，希望可以再遇到好似「加州萬里」咁好嘅佳駟。

蔡明紹說：「我在香港賽馬會見習騎師學校時接受了良好的基礎訓練，在從騎首季，師父告東尼的教導，亦為我打下良好根基，而他到現時仍對我相當支持。沒有他及其他練馬師們的支持，我實在不易從傷患中恢復過來。」

「告東尼是馬壇傳奇，當我開始策騎時，他已給予我很大的支持，何澤堯則一直表現出色，近年他夥拍『金鎗六十』屢創佳績，現時能夠達至他們曾取得的成就，我當然與有榮焉，現時我會繼續努力，希望能更上層樓。」

「通常我不太在意數目，但500場頭馬確是一個很重要的里程碑，在近數次賽日中，我不時都會想起這個里程碑，而我亦一直盡己所能，為胯下每一匹坐騎發揮出牠們的最高水準。」

「我曾一再受到傷患困擾，我當然希望能盡早達至此里程碑，現時我不但有良好的支持，亦希望此良好勢頭能得以延續。」蔡明紹續說。