【賽後報告】鍾易禮今季第6次停賽！

今期停賽騎師有兩位，布文第2場騎「一舖到位」犯規，停6月14及6月18合共2日，另外牌仔鍾易禮第3場騎「烽煙載喜」阻人，停6月14、6月18及6月25合共3日，另加3萬元罰款，此為其今季第6次停賽。

是晚賽後報告撮要：

第2場：布文（「一舖到位」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近2,000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「燈胆神龍」下向內斜跑，導致該駒勒避及失去應有的跑線。小組判罰布文由6月14日星期三開始停賽，直至6月19日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。「一舖到位」氣管內有很多血。

第3場：「飛來勁」於躍出時向內斜跑，與「精彩生活」互相大力觸碰。「飛來勁」其後踢中「精彩生活」的後蹄及跌倒，導致騎師戴文高被拋下，而「飛來勁」則於賽事餘下階段在鞍上無人下尾隨馬群。戴文高隨後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。賽後，「飛來勁」被發現左前腿管骨部位割傷。「超醒神」於中段沿途外閃。

見習騎師鍾易禮（「烽煙載喜」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1400米處時，他容許坐騎在尚未帶離「精彩非凡」下向內斜跑，導致該駒勒避及失去應有的跑線。在此情況下，小組判罰見習騎師鍾易禮由6月14日星期三開始停賽，直至6月26日星期一才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，見習騎師鍾易禮被罰款3萬元。

第4場：賽後，潘明輝（「勇冠群英」）表示，他在直路上覺得坐騎有點不妥，遂收慢坐騎。獸醫於賽後立即檢查「勇冠群英」，並無發現任何明顯異常之處。「晉神」發現會厭被覆蓋。

第5場：被查詢時，巴度（「緣途有您」）表示，坐騎於閘內煩躁不安，其後出閘笨拙，觸碰閘廂左側。他說，儘管他已催策坐騎，但坐騎在賽事早段的快步速下未能展現足夠前速以保持居於較為靠前的位置，因而居於馬群後列。他又說，他在中段沿途試圖鼓勵坐騎上前，但由於步速快，坐騎在受催策上前之際失去平衡，因此，他須於中段留住坐騎。他進一步表示，他能夠於入直路時催策坐騎，坐騎衝刺僅屬一般。他說，他認為坐騎增程角逐並留後競跑將更適合發揮，而在沙田上陣同樣將更適合發揮。

第6場：「東方精神」在運往跑馬地馬場途中右跗關節部位輕微擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

第7場：賽後，潘頓（「勇創派對」）表示，坐騎表現令人失望，但他未能就坐騎的表現提供任何解釋。獸醫於賽後立即檢查「勇創派對」，並無發現任何明顯異常之處。同樣於賽後，獸醫報告，「勝利才子」左前腿不良於行。

第8場：被查詢有關自800米處起的騎法時，戴文高（「盛世名駒」）表示，他讓坐騎跟隨「爆谷」上前，其後擔心他認為是今仗主要爭勝分子之一的「忠誠駒」已開始拋離馬群。他續說，他覺得「爆谷」於該階段走勢欠佳，遂選擇將坐騎向外移出以開始上前，但須消耗坐騎氣力以橫越「爆谷」及居領放馬外側。他又說，事後看來，鑒於坐騎於末段衝刺的表現，坐騎保持居「爆谷」之後或更合發揮。考慮到戴文高的解釋後，小組認為他於賽事該分段採取的策略合理。

第9場：「知足常樂」大部分途程上走外疊，沒有遮擋。賽後，潘頓（「敏捷神駒」）表示，他獲指示讓坐騎是晚佔取較為前列的位置，因為馬主及練馬師覺得坐騎難以自馬群後方追前。他又報告，坐騎在陣上發出異常呼吸聲。練馬師黎昭昇確認他發出的指示。獸醫於賽後立即檢查「敏捷神駒」，並無發現任何明顯異常之處。「知足常樂」左後腿不良於行。

一般事項：

一、

第2場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第1及第2場的場地均為「好至快地」。

二、5月28日沙田賽事–第2場（693）

小組是晚就騎師陳嘉熙在是賽策騎「勁駒」的方式展開研訊。陳嘉熙表示，鑒於預期賽事早段步速偏慢，他獲指示讓坐騎佔取前列位置，並在可行情況下保持領先。他說，儘管他於早段消耗了坐騎一些氣力以佔取較前的位置，但坐騎未能展現足夠的速度以在領放馬外側或在領先位置競跑，因而居於領放馬之後的前列位置。他續說，他曾於早段評估賽事步速偏慢，但他不願讓坐騎展步上前，因為他正專注於是否有機會跟隨居於坐騎內側的「包裝旋風」。

他說，當賽事步速自1200米處起加快及「包裝旋風」向外移出時，「包裝旋風」並無如他所預期般推進上前，因此坐騎在陣上失位及墮居馬群後列。練馬師賀賢確認他發出的指示。小組告誡陳嘉熙，鑒於他獲發的指示及賽事早段步速偏慢，小組認為他並無讓坐騎佔取較前的位置以阻止「包裝旋風」於接近1100米處時向外移出及將坐騎於賽事的該階段保持在較具競爭力的位置屬判斷失誤。