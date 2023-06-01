葉森橡樹+打吡 岳家軍Vs高仕登父子？

今個禮拜五、六喺英國葉森馬場，又會舉行橡樹賽同打吡大賽兩項3歲經典，橡樹賽排位公布咗，11駒出戰，而成為轉播賽戲碼嘅英國打吡大賽排位，就會聽日公布，最後階段就剩番16匹在陣。

講番今屆賽事，岳家軍都可以話係屯重兵，兩場都會兵分三路，剛剛喺表列賽車士達橡樹賽，以破紀錄22個馬位大勝嘅Savethelastdance，同埋喺英國二千堅尼因為不擅變化地，跑到無影嘅「多產巨匠」(Auguste Rodin)，將會由莫雅分途出戰，兩駒更成為賽前大熱門。

今次兩場經典嘅最大威脅，反而並非藍營老對手，而係高仕登父子力撐今年最後參戰嘅戴圖理呢對組合，橡樹賽之中Soul Sister，挾新勝G3慕斯拉多錦標銳氣，聯同莫艾誠所騎廐侶Running Lion，將會向岳家軍挑戰。去年岳伯仁旗下Tuesday，正正擊敗高仕登嘅「上流貴婦」、「凌雪飛」勝出橡樹賽，今屆賽事又係呢兩路人馬主導賽事。

至於重頭戲英國打吡大賽，「多產巨匠」得以正常場地角逐，不過高仕登訓練嘅「追捕」(Arrest)，呢匹朱德望名下嘅「范高爾」子嗣，剛戰喺G3車士達銀瓶，以6個半昨2位輕取今仗有份出戰嘅「阿德萊川」，岳家軍後駒實力明顯不如，莫雅改騎「多產巨匠」成為大熱，並非壓倒性，況且戴圖理與這件綵衣淵源，今季已有「新王朝」贏二千堅尼，說不定又會再次成為岳家軍嘅剋星。