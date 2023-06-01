【蹄聲妙影】黃昏馬當更 獲馬會派糖

嚟緊禮拜日開始跑黃昏馬，由最初估估吓直至confirm成件事，籌備時間真係唔多，話雖可減低出賽馬匹同騎師出現中暑、熱衰竭嘅風險，但事實上呢壇嘢有人歡喜有人愁，做開「夜鬼」嗰批少數人一定舉腳讚成，但難為返開沙田日馬嘅員工，突然改返晏咗又收遲咗，未計假日冇咗同親朋戚友晚上珍貴嘅相聚時間，依家剩係諗晏晝4點開跑嘅黃昏馬，點樣食飯已經頭痛，所以開跑前食嗰餐，無論當午餐定晚餐都好，帶定乾糧開工穩陣啲，否則收工搭得車出市區都夜晚10點，好多餐廳都打佯，而且好多員工第二日又朝9晚5，真係寧願捱餓返屋企早啲瞓好過。

有見及此，馬會亦體裇受影響嘅員工，據知季內返黃昏賽嘅員工，會獲發馬會150蚊額外津貼，當畀佢哋買糖食，月尾自動過數，記得疫情期間，受「疫厦」影響開唔到工嘅員工，亦獲發半份人工，所以馬會都算係良心顧主。同埋下季開鑼頭幾期賽事，天氣一樣酷熱，暫時未知會否繼續實行黃昏馬，到底效果如何，嚟緊禮拜日跑完就會知道。至於前線傳媒方面，無論跑日賽、夜賽及黃昏馬，場與場之間只得半小時，即時執相傳相傳片，同埋寫得稿嚟，不嬲都冇機會放飯，極其量拮兩粒燒賣又開工，所以黃昏賽都係咁做，但對於第二朝4點半落晨操嘅東星嚟講，反而似期期都跑緊夜馬咁追更囉！

初步提供:

第3場6「佳運財」

第10場14「天外飛天」

■東星