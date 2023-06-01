【賽馬以外】又唔撈？香港真係咁難捱咩！

喺香港生活，究竟係咪咁難捱？齋睇呢幾日又熱又濕，一時猛太陽，一時落狗屎，就知有幾惡頂。當然除咗天氣，香港真係一個好特別嘅地方，唔係只得窮人有煩惱，有錢人、中產等各界人士都面對唔少難處，就好似住緊將軍澳某私人屋苑嘅住戶，又點諗到有人癲到為咗將三間房變一間房，可以連主力牆到鑿穿埋，依家日日提心吊膽，萬一今年風季又整多個「山竹」咁勁嘅超強颱風襲港，真係有得震冇得瞓。

筆者今日睇番啲舊新聞，發現原來舊年嘅6月2號，牌照委員會公布蘇保羅已通知馬會，佢會放棄申請22/23年度馬季練馬師牌照，亦係上季繼霍利時後，另一位決定唔玩嘅外籍練馬師。又過咗一年，究竟又會唔會有練馬師劈炮，下季唔再玩呢？筆者先賣吓關子，只能講機會都唔細喇。

雖然馬會已經事先張揚，一早發牌畀澳洲練馬師廖康銘下季來港開倉，再加埋依家有22位倉主，下季就有23個馬房。不過，大家都知依家練馬師榜咩形勢，鄭俊偉、何良呢兩位收咗兩封警告信嘅倉主仲未上岸，米高哥要贏多3場四班或以上頭馬，良哥亦要贏多3場兼其中1W可以喺五班，即使唔係完全無可能，但我相信馬會呢一刻，都有心理準備呢兩個華倉隨時再次唔達標要散Band，如果再多個馬房唔玩，一次過冇咗3位練馬師，都咪話唔頭痛。

筆者喺呢個圈日子唔算短，以前成日聽啲練馬師講喺香港開倉有好多好處，事關馬房手足係馬會員工，唔使自己畀錢請，同埋啲養馬費又係馬會幫手收，兼且有晒馬房設施，又有宿舍提供，同外國相比，要自己一手一腳咁搞，絕對係天淵之別。不過，花無百日紅，即使硬件齊備，依家喺香港做練馬師，又係咪咁容易，即使可以贏一級賽，證明自己識練馬，唔代表可以爭取更多支持，尤其當見到自己馬房得2、30隻，人哋就有6、70隻，人哋新血源源不絕，自己就練一批舊馬，然後唔合格收警告信，之後仲要搞埋啲五班只計兩場嘅政策。既然前景唔明朗，倒不如瀟灑啲走，可能換嚟多啲掌聲。最後，筆者覺得無疑汰弱留強唔係唔好，但搞到只得強者先可以生存嘅話，仲有無其他人肯同你玩？

■山無陵