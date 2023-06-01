威哥：蟲草成名來投首戰狀態好呀！

今季成績不俗的賀賢，將於本週日（6月4日）的沙田賽事派出「北極光」，角逐三級賽獅子山錦標1600米，冀望馬兒能夠攻下這項總奬金高達390萬港元的賽事，為馬房爭光。

今屆獅子山錦標的參賽馬不多，但當中不乏佳駟，包括上屆此賽盟主「美麗同享」（135磅）、曾兩奪三級賽錦標的「飛輪閃耀」（128磅）、潛質優厚的「永遠美麗」（122磅），以及出賽經驗豐富的「綫路之星」（118磅）及「佳運財」（115磅）。「北極光」今仗僅需負117磅上陣，是牠自今年2月在沙田勝出一項第一班賽事（113磅）以來負磅最輕的一仗。

賀賢今季勝出32場頭馬，他寄望迄今在港取得7捷的「北極光」今次可憑負磅優勢摘下三級賽桂冠。

賀賢說：「『北極光』向來表現準繩，今仗負117磅輕磅角逐，我認為牠將極具競爭力。我很期待此賽上演，牠如果陣上能跟隨領放馬競跑，便可望能與這些實力較強的對手週旋。」

「牠季內成績理想，曾兩勝第一班賽事，表現出色。牠是一匹忠心好馬，每季都能為馬房建功，倘若可以在今季結束前再贏一仗，那就最好不過。牠的演出一向相當穩健。」

「北極光」今季首5仗共得2冠1亞2季，最近兩仗先後跑獲第11及第6名。賀賢指出敗因在於牠該兩仗均排第14檔起步。

「馬兒對上兩仗均抽得最外檔出閘，因而須留前鬥後。牠起步後落後較遠，但最終仍能交出甚佳表現。我們知道牠只要抽到好檔，出閘後就能夠佔取有利位置。」賀賢續道。

「北極光」今仗會由潘明輝主轡，排在第5檔起步。

另一邊廂，呂健威本週日將會派出「蟲草成名」角逐總獎金390萬港元的三級賽沙田銀瓶1200米，冀能憑此駒贏取馬房今季第50場頭馬。

「蟲草成名」於5月23日在沙田進行了一課1200米泥地試閘備戰，最終以第3名衝線，今仗將首次代表呂健威馬房上陣。此駒原本隸屬高伯新旗下，迄今上陣20次共獲6冠。

呂健威說：「牠（加入我廄後）曾參加一次試閘，表現良佳，目前看來狀態不俗。我對牠很滿意，希望牠週日能交出好表現。」