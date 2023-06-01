【安田紀念賽】純淨之輝速度大師勢獲追捧

途程1600米的一級賽安田紀念賽將於本週日（6月4日）在東京競馬場舉行，這項日本春季賽期的壓軸大賽，今年已舉行至第73屆。

今屆安田紀念賽雖然並無海外馬匹列陣，但18匹參賽馬均屬世界級好手，當中包括10匹一級賽盟主，以及不少深受馬迷擁戴的良駒。

在今屆參賽馬中，「速度大師」、「純淨之輝」、「秀逸小島」、「金積驥」及「前人足跡」5駒均為賽前的討論焦點。去年此賽精彩緊湊，頭馬與第8名馬匹的勝負距離只有不足兩個馬位；倘若今年形勢相若，各駒勢將有一番龍爭虎鬥。

5歲的「速度大師」出自父系「皇僕」，出道以來在3個國家合共上陣14次，其中8仗為一級賽。此駒首7仗均跑入三甲，包括於2021年5月攻下NHK一哩賽（供3歲馬競逐的頂尖一哩賽），贏得迄今唯一的一級賽冠軍，同年6月在安田紀念賽跑獲季軍，今仗為第3度挑戰此賽。

「速度大師」去年遠征杜拜後，翌仗在李慕華胯下第二度挑戰安田紀念賽，以1馬頸位之差屈居亞軍，其後3仗均表現平平，但今年漸入佳境，其中上仗於6週前在京都勝出讀賣盃（1600米二級賽）。此駒出道迄今上陣14次，其中9次由李慕華執韁，這次人馬再度合作機會不俗。

現年5歲的純白色雌馬「純淨之輝」出自父系「大洋船」，休賽6個月後上仗復出，夥拍連達文出爭維多利亞一哩賽一級賽，結果以1馬頭位之差飲恨得亞軍。這匹擅跑一哩的佳駟在不足1個月內匆匆再戰，冀能在本週日的安田紀念賽中，贏得高達1億8千萬日圓的冠軍獎金。牠很可能會以今仗作告別戰，屆時將首度由川田將雅主轡，而川田將雅目前暫居日本騎師榜首位，僅比第2位的李慕華多5場頭馬。

5歲的「前人足跡」父系出自「高情厚意」，去年曾在維多利亞一哩賽中跑獲第5名，翌仗摘下安田紀念賽錦標。此駒上仗在維多利亞一哩賽擊敗「純淨之輝」掄元，但由於牠當時在力拼下只能險勝，馬迷今仗對牠的期望或許不及該仗。不過「前人足跡」年內僅跑過兩場，相信仍保持佳態，今仗或能再添一級賽勝仗。

出自父系「滿樂時」的「金積驥」是2000米專家，上仗於4月2日在阪神攻下大阪盃2000米一級賽。雖然牠今仗首次角逐1600米賽事，但牠具備前速，而且之前在東京4戰2000米途程先後跑獲第5、第1、第1及第4名，今仗在這極富挑戰性的跑道上縮程角逐或有助牠贏得迄今第2場一級賽頭馬。

去年此賽第4名「秀逸小島」服役以來4次出爭1600米一級賽，先後取得第2、第4、第4及第1名，其中最近一次於去年11月在阪神勝出一哩冠軍賽1600米一級賽。「秀逸小島」今年首戰遠征杜拜，今仗是牠返回日本後首次上陣，現時充滿新鮮感。牠今仗鞍上人連達文剛策騎「鍵琴高奏」在日本打吡大賽掄元。這對人馬組合或能攜手再創佳績。