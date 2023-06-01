今期衝擊巨額大彩池 潘頓蔡神仙係關鍵？

香港夏季愈來愈熱，為了馬匹福祉，由今期開始至季尾7月中煞科，日賽全部改為黃昏賽，第1場開跑時間為4時正，大家記得留意。周日多個彩池有多寶，預計一注獨中，三T及六寶獎派彩可高達$3,800萬及$3,100萬，連同第三口孖T派彩$300萬，以及第五口孖T派彩$800萬，總獎賞$8000萬，對馬迷極之吸引！

蔡約翰今次周日派馬強勁，有心連場出擊，用蔡廐馬做三T馬膽穩陣。三T頭關第4場「水晶酒杯」3戰田草1200米共取1冠2亞，繼續強配潘頓及排3檔，本身贏面已突出，跑入三甲應無難度。三T次關蔡廐未有戰馬上陣，一於吼實潘頓策騎的鄭廐「愛馬善」，鄭俊偉為護級戰意無限，3歲馬近兩仗上名跑得好，潘頓揀騎已反映機會，也可放心捧場。

第6場三T尾關，蔡廐新自購馬「驕陽明駒」在澳洲一戰即勝，來港後由潘頓4試大閘操足才跑，3歲馬體力充沛可即砌。

若果喜歡買六環彩博六寶獎，尾關第10場蔡約翰與潘頓合作的「志勝時機」，排5檔要吼實，加上今次尾場在8時50分開跑，此駒跑慣夜晚賽事，發揮令人放心。

第9場潘頓策騎的黎廐「勝神威」也跑慣谷草夜賽，當銳分子今次改跑田草於晚上出賽，也有望保持水準。對手包括蔡廐的「魅力一心」，上仗初跑1400米於艾道拿胯下獲季軍，今回轉配另一新騎師戴文高，排2檔有權進步。