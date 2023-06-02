【分秒在握】抖夠復出最精神

今次賽事的三班1400米草地共編兩組，不少牌面馬均編在第1組，看來應有一番龍爭虎鬥。數近績，當然以「加州偟者」最吸引，繼初出狂追第4後，上仗再跑1400米已經進而入Q只負於廐侶「勇敢夢想」，今次再爭同程，當然不能看輕。至於「勝神威」已經一連4仗非冠即亞，今次由谷轉田兼增程，亦有一定機會。另外惹人憧憬的，還有馬女「一代天嬌」，畢竟季內有過希廐轉出的「直線力山」大放光芒，且看這匹闊別了兩個多月的賽駒，在伍鵬志手能否再交出成績了。

不過筆者始終念念不忘「潮州精神」，此駒初出1400米跑第5負於「永遠美麗」兩位多，再出同程則狂追「紅運帝王」得第2名，從事後角度去看，兩匹頭馬現時分別評106分及104分，當時評70分的「潮州精神」落敗，其實亦相當合理。此駒上仗初配潘頓，改以較為主動的跑法，但未知馬匹未能適應步速還是場地較慢，跟守好位的「潮州精神」，入直路反應竟未如預期只得第3名，1.5倍全熱門連Q位亦不保。

經過一仗失望的表現，容天鵬未有急於一時，反而放慢工夫讓「潮州精神」慢慢成長，經過兩個月的時間後，此駒埋門試大閘走勢集中，且看換人熱氣全消下，能否重現霸氣了。

■長風