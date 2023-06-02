尋日5點半收電話 巫偉傑興奮得嚟又瞓得好！

馬會賽馬事務執行總監夏定安，今日(2日)早上在沙田馬場會所面見傳媒，公布來季將向現東廐副練馬師巫偉傑(Cody)發出練馬師牌照。今日Cody在夏定安陪同下出席記招，這位新任倉主席間亦分享自己過往在賽馬行業的履歷、得知獲發牌後的心情等。

Cody表示，自己於1993年加入香港賽馬會賽事見習學員計劃，初時朝著騎師夢想進發，惟當時太多見習騎師，所以決定轉任策騎員，向另一目標進發，就是成為練馬師。Cody在2008年開始擔任賀廐副練馬師，之後亦為霍利時、容天鵬以及告東尼效力，過去9季亦一直為告東尼擔任助理練馬師。

Cody十分感謝過去9季告東尼對他的信任和栽培，告東尼給予自己很多機會，亦都好放心將東廐馬房事務予自己打理，無論是多年前擔任其策騎員也好，抑或升做副練馬師之後亦都不斷提供機會學習，期間學習到很多寶貴的練馬技巧，而告東尼對馬匹觸覺敏銳，更是萬中無一，從他身上獲益良多，所以收到消息後第一時間都致電告東尼分享喜訊。

Cody感謝馬會董事局、牌照委員會等決定向自己發牌，他認為已擔任副練馬師一段時間，認為現階段已夠資歷去擔任練馬師，所以上季首次申請練馬師牌照，雖然上年未有結果，但自己沒有不開心，繼續努力工作，增值自己。Cody又透露，昨日(1日)下午5點半左右接到電話，得知自己來季終可獲發牌，當刻心情非常開心、興奮，十分期待來季開倉事宜，但由於所有事情發生得太快，自己到此刻仍感到夢幻，所以昨晚亦睡得很好。