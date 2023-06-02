有傳高廐下季散倉！夏定安話……

被問到有傳高伯新下季散倉一事，夏定安表示不評論事件。

馬會賽馬事務執行總監夏定安今日(2日)面見傳媒，主要是公布下季新練馬師人選，就是現任東廐副練巫偉傑(Cody)。夏定安席間表示，現時是個合適時間發牌予Cody，Cody多年來辛勤工作，加上資歷和經驗豐富，而牌委會一直留意不同人才，亦都著重發掘不同人的才能，不過牌委會都要考慮發牌的時機以及各方面因素，現階段是個適當時機發牌，相信構成的影響亦不會太大。

過往幾季希斯回流香港、黎昭昇獲發牌從練，以及下季同樣來港的廖康銘，牌委會都很早公布，但對於公布發牌予華倉的時間往往較遲，被問到公布時間會否比較遲時，夏定安表示，牌委會都要考慮發牌對練馬師構成的影響，留意到今年馬匹抽籤反應熱切，相信在抽籤結果公布前兩星期去公布發牌予Cody，可以令各位馬主得知有新任倉主，同時可讓Cody能及早尋找支持，所以公布一事並不會太遲。

至於Cody則指，當昨日得知來季開倉後，這兩日與馬房管理方面緊密溝通，加上過去丁冠豪、伍鵬志等都是在這時間公布發牌，相信自己可趕得及來季組班，至於副練馬師方面，心中亦有人選，惟大部分副練馬師已與現任練馬師早已簽好約，只待牌委會審批，相信現時要再等候通知。

另外，近日有傳聞指高伯新下季散倉，夏定安表示不會評論事件，而記招主要是公布發牌予巫偉傑，認為現時發牌予他是個適當決定。