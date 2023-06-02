組班唔倉卒 Cody期望開倉可以有40駒加盟！

現任東廐副練馬師巫偉傑(Cody)投身香港賽馬行業經已28年，他由2008年開始獲擢升為助理練馬師，至今已擔任副練馬師15年，今日(2日)馬會賽馬事務執行總監夏定安公布Cody來季獲發練馬師牌照。

Cody表示其祖父、父親以及自己都是馬圈中人，所以至小已立志長大要從事馬圈行業，雖然未能如願做騎師，但其後由幕後做起，去到今日終於升正為練馬師，當然是夢想成真。Cody認為，自己多年來與部分馬主有交情，當消息一傳出後亦有馬主聯絡，希望來季開倉時馬房可有40駒。至於籌組班底方面亦相信不成問題，因為馬房管理方面亦一直與自己保持溝通。

至於陣上用人方面，Cody表示自己會因應馬匹性能而用不同騎師，所以相信屆時開倉都會考慮起用任何一位騎師，最終目標都是為馬主帶來頭馬，開倉之後，自己都會繼續操練馬匹，親自仄準馬匹狀態，才可作出改善或部署出賽等事宜。

Cody又表示，自己投身這個行業28年，最難忘一事相信都是夥拍「精英大師」首次遠征日本安田紀念，之後一年又和牠出戰短途馬錦標，出戰短途馬錦標前夕最為難忘，因為當年賽前一日「精英大師」曾在內圈走甩狂奔多圈，翌日操練如常，但當時心情緊張，因為都有一定壓力，慶幸該仗「精英大師」能凱旋而歸。「精英大師」帶來的回憶，至今仍相當難忘。