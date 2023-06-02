【法國打吡】孫達志：道安問候不能與好爸爸比較

今年的2100米一級賽法國打吡大賽將於周日舉行，參賽馬匹陣容鼎盛，當中以「大石」及「火上加油」較受注目。「大石」的練馬師赫健輝形容該駒氣勢十足，陣上經常勇往直前；而「火上加油」則擅於留前鬥後，今仗冀能在蘇銘倫胯下憑凌厲後勁爭勝。

除了上述兩駒外，「道安問候」也是今仗廣受談論的佳駟，該駒由德國籍練馬師孫達志訓練，上仗以冷門姿態揚威G1法國二千堅尼。香港一哩名駒「好爸爸」於2007年及2008年由孫達志訓練期間，曾兩度揚威一級賽香港一哩錦標，而「道安問候」已一再在一哩賽事中交出佳作，是否已成為孫達志旗下另一匹「好爸爸」？孫達志認為兩駒各有優點，不宜簡單比較，而「道安問候」上仗在巴黎隆尚攻下法國二千堅尼後，今仗會增程角逐尚蒂伊的2100米賽事。

「道安問候」在法國二千堅尼中由巴米高策騎，直路早段在力策下施展出渾身解數，最終擊敗快馬「建州立國」掄元。孫達志說：「馬兒具備速度，可居任何位置競跑，並不局限於居前或留後。我認為牠仍然有進步空間，增程角逐也許會有幫助。」

另一邊廂，「大石」轉投赫健輝馬房後4戰全勝，此駒步大力雄，往往以前置跑法擊敗對手。「大石」上仗出爭1800米三級賽傑時錦標，拋離對手大勝而回，今仗增程300米，將考驗牠應付此途程的長力。赫健輝表示：「唯一的顧慮是牠的長力能否應付此程，牠速度驚人，往往令對手耗盡氣力又望塵莫及。問題是牠能否在增程下保持前領跑法。」

「火上加油」僅上陣兩次，但均憑凌厲加速力取勝，練馬師巴利曾6度攻下法國打吡大賽，他指出：「牠有自己的跑法，如果騎師提早催策馬兒，牠將無法保持走勢至終點。尚蒂伊的2100米賽事步速向來偏快，因此『火上加油』今仗留前鬥後應不成問題。」

「美國花旗」及「頂級衝力」同樣被視為今年法國打吡大賽的爭勝要角。「美國花旗」上仗角逐法國二千堅尼時慢閘，落敗而回。「頂級衝力」出道至今未逢敵手，練馬師盧傑在此賽亦戰績彪炳。英國的奪標希望分別落在「一派宗師」及「浪接浪」身上。「一派宗師」今仗將會由戴圖理執韁，而「浪接浪」則在今年首戰在約克跑獲一席平頭季軍，今仗可望為練馬師岳伯仁增添法國打吡大賽頭馬。