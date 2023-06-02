做完精英大師2.0 貴人再複製美麗傳承創舉！

文家良明星馬「金鑽貴人」剛戰輕取主席短途獎，完成一季7捷，並連闖速度系列3關，成為繼「精英大師」後另一匹短途三冠王，周日再向難度挑戰，若能多取1W，便能追平前馬王「美麗傳承」，成為香港賽馬史上第2匹一季8捷之佳駟，更有機會衝擊今季馬王寶座。

雖然今季一級賽已落幕，大部分頂級良駒都已提早收咧，然而「金鑽貴人」繼續打拚，周日出爭G3沙田銀瓶。練馬師文家良曾表示，在贏完主席短途獎後馬匹復原理想，況且贏來毫不吃力，所以不想錯過任何機會，即使要負重磅上陣也不太擔心，畢竟季內早已試過頂磅贏G3華商會盃，所以練者對於今場出戰沙田銀瓶，具有一定信心。

若然「金鑽貴人」能夠再勝，將會追平前馬王「美麗傳承」締造一季8捷，然而「美麗傳承」當年所勝全屬分級賽，這項紀錄暫時難以打破。

至今僅美麗傳承達成

其實能夠一季7捷馬匹為數不多，因此相當難得，自2010年才出現首匹「盈彩繽紛」，次年再有馬王「雄心威龍」，接住是「美麗傳承」紀錄性的一季8捷，然後到「金鎗六十」（2次）與「金鑽貴人」。

「金鑽貴人」如完成一季8捷，「金鎗六十」的馬王名銜未能安枕，兩駒今季同獲3項一級賽頭馬，「金鑽貴人」務求以一項歷史紀錄爭取馬王寶座，周日關鍵一仗由好拍檔潘頓執韁，更是志在必得。

至於今仗所遇對手之中，由於高分馬大多為蹄下敗將，威脅反不及季內於田草1200米取得5捷之「維港智能」，1檔加上輕磅之助，且看會否成為「金鑽貴人」締造紀錄之障礙。