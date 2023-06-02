點睇金鑽決戰維港？潘頓：田泰安騎功好平衡力掂！

「金鑽貴人」周日角逐1200米三級賽沙田銀瓶，力圖追平「美麗傳承」單季8捷紀錄，但潘頓坦言挑戰頗大。

「金鑽貴人」今季狀態勇銳，單在潘頓胯下便取得5捷，騎者認為馬兒上仗揚威主席短途獎屬今季代表作，同時也視今仗為季內最嚴峻考驗。潘頓說︰「我認為馬兒上仗堪稱牠迄今的代表作，陣上佔取好位，末段主宰大局，以從容的姿態報捷。不過，『金鑽貴人』今仗須負頂磅上陣，遠高於一些質優對手，對於今季已多次上陣的馬兒來說是一大挑戰，但我們希望牠能再次交出好表現。」

潘頓續說：「今仗爭勝絕非容易，此賽形勢難測，但排3檔不俗，而且預料賽事步速偏快，所以牠出閘後應能佔取好位。牠體型高大，能夠負重磅，只是今仗負磅較其餘正在冒起的年輕對手重。」

曾策騎「維港智能」取得兩連勝的潘頓認為，這匹短途新秀今仗在田泰安胯下將會對「金鑽貴人」構成威脅，他說：「『維港智能』過往在數場賽事中均締速甚快，今仗排1檔理想，而田泰安一向擅長駕馭領放馬，能夠讓牠發揮速度取得佳績。田泰安騎功一流、平衡力佳，而『維港智能』今仗負磅甚輕，加上速度甚快，要超越牠也不容易。」