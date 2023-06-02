【論戰天下】岳伯仁9奪英國打吡靠多產巨匠

曾經8奪英國打吡的岳伯仁，近期馬房氣勢如虹，「多產巨匠」復出在英國二千堅尼熱倒，真相未明。今次增程跑哩半雖未試過卻從不擔心，預計今次天晴地快，兼且馬房出多兩匹前領馬確保步速正常，可見真章。

高地大道跑法靈活

S1-1：「高地大道」閹後在美丹復出表現平平，但上月初於哥頓李察錦標復出只敗於同主廐侶「雅大爺」得季軍，亞軍Anmaat剛周一再戰亦於法國一級賽伊斯巴翰錦標補中，賽績水準甚高，跑法靈活相信葉森急彎場地可以應付。

軍令勝在跑法主動

S1-2：雖然「多產巨匠」在英國二千堅尼大熱倒灶，不過最近岳伯仁馬房星級賽駒如「盧森堡」、「大熊仔」同樣初出敗陣，再戰於正常場地即回復水準贏馬。始終是「大震撼」及「杜鵑花」的結晶品，跑至哩半長力肯定足夠，馬房踏入5月尾氣勢如虹，路程及場地不同，可畀多次機會。高多芬馬房「軍令」上仗在嶺飛打吡預賽表現出色贏馬，「雅大爺」全弟而跑法較主動，在葉森馬場或佔先機。兩出兩捷的「藝妙星」或是今場冷門，父系「天文學家」，母系「勵志蹄」當年贏古摩亞育馬場錦標，產下子嗣「寬容」、「默劇演員」亦是長途好手，良血馬而擅跑乾快地，練馬師白祈達去年憑「韋氏」入冷位，小心。「過客」馬主付出75,000英鎊後補報名參賽，上場東帝錦標欠運平頭第3，看腳法此程更合，去年打吡冠軍騎練組合，排檔亦是幾匹熱門馬中較理想。

網壇才女回復水準

S1-3：「網壇才女」去年在此賽得亞軍，不敵同主馬「鋼琴世家」，上場古活馬場作季內復出跑爛地，但跑至半程被收慢，賽後發現心律不正常。小休一個月復出應無大礙，場地乾快可望交回應有水準。

烈酒醉心表現穩定

S1-4：以英國北部為基地的「烈酒醉心」，閹後復出今年已經跑過3場兼全入三甲，表現轉趨穩定，上月中在約克馬場一度出頭，僅於終點前被對手越過獲亞，前速銳利且乾快地佳，性能與其父「森林決戰」有幾分相似，有力取得季內首捷。

古遠年代前銳速利

S1-5：競爭激烈短途賽事，歷年選馬都不易。「古遠年代」前銳速利且擅跑窄場，葉森馬場曾勝，而車士達馬場亦跑得好，上場於新市場季內初出，終點前杜希利有點放軟手腳才跑梗頸四，熱身後回師葉森落斜場地，有力放返。

熱帶甜酒潛力甚高

S1-6：「熱帶甜酒」出自實力雄厚的高仕登及高素德馬房，出賽至今3戰冠亞季各一，上仗於沙丘園只負於出戰英國打吡的「藝妙星」，而雙雙彈甩季軍對手，縱然負磅稍重但憑着較高潛力，仍值重視。

詩歌班葉森係主場

S1-7：「詩歌班」至今3度出戰葉森馬場獲2冠1亞佳績，上仗休息半年復出，鬥到末段才被對手超越得第2，熱身後回師贏馬路程，由見習生改配莫雅戰鬥力大幅提升，前置跑法亦着數。

探騎轉倉持續進步

S1-8：「探騎」這匹前衛爾德賽駒轉投簡麗雪後持續進步，上月英國二千堅尼日亦見過，當時於1200米四歲或以上馬讓賽後追擊敗20匹對手掄元，姿態輕鬆，主攻短途發展效果理想，當打可追多次。