火車潘響晒鼓要追數呀！

潘明輝自上月取得季內第2度中三元後，手風亦告轉順，剛谷草夜賽以「百勝名駒」邁向季內第20W，然而與近兩季34W、37W的個人成績比較，火車潘仍要全速啟動追數，今戰為沈集成效力4駒，騎練攜手有望擦出更多勝利火花。

對於潘明輝今季成績低迷，與上季建功最多兩位倉主羅富全（9W）與告東尼（6W）合作減少影響至大，季內火車潘為羅富全只取得2W，而大哥大告東尼有鍾易禮與蔡明紹兩位新舊徒弟可用，更難望在東廐分一杯羹，甚至恩師賀賢，亦要忙於招呼一班鄉里騎師，受重用程度大受影響，尚幸季尾階段騎師陣容有變，蘇兆輝與波健士停牌，周俊樂與巴度相繼停賽，的確為其帶來改善成績機會。

相比之下，沈集成今季對於潘明輝的支持，可謂貫徹到底，由今季憑「維港智能」開齋，到早前連中三元其中頭馬「嘉應精神」，沈集成賽後接受訪問，盛讚火車潘勤力上進，騎功不斷進步，樂意一路繼續支持，明日賽事攜手合作，值得投下支持票。

其中今季一再上名而未出頭之「金鼓齊昇」，剛戰初跑變化場地，敗績可以抹去，今次由大潘換上細潘，除去眼罩舊配合作，面對大部分對手俱屬3歲馬，進度秤先有望敲響勝鼓。

另外，「益善」系馬匹與潘明輝合作無間，「駿益善」上場流鼻血後復出，情緒急躁陣上搶口難留，人馬角力至末段欠勁落敗，熱身走勢已算不俗，今次排檔復現優勢，火車潘又可展現製冷能力。