今晚英國打吡 CEO睇好蕭百君愛駒有冷P

歐洲經典賽將是馬會今個星期10場越洋轉播賽的最重要主題，分別從英國葉森馬場及法國尚蒂伊馬場，即時轉播一級賽英國打吡大賽及一級賽法國打吡大賽來港予馬迷欣賞。當中英國打吡大賽歷史悠久，首屆賽事於1780年舉行，這項在葉森上演的哩半大賽向來是每一年歐洲馬壇最重要賽事之一。此賽編為海外賽事第一組第二場，將於香港時間今晚上8時30分開跑。馬會CEO應家柏先生亦有喺自己網誌分享心水：

今年此賽形勢看來非常平均而且緊湊，「多產巨匠」現時成為賽前熱門，此駒由岳伯仁訓練，今次將由莫雅策騎。牠上仗於5月6日以大熱門身分出戰一級賽英國二千堅尼，但馬兒早段受到碰撞，因而失地，最終落後頭馬「新王朝」甚遠過終點。「多產巨匠」今仗將增程角逐英國打吡。

在英國二千堅尼一役主策「新王朝」建功的戴圖理，今仗將為練馬師高仕登及高素德效力，策騎由該馬房訓練的佳駟「追捕」上陣。這匹「范高爾」的兒子上仗於5月10日出戰與今仗途程相若的三級賽車士達銀瓶，以優異姿態大勝一仗。今季為最後一季從騎的戴圖理，將力爭第三度染指英國打吡大賽冠軍，而「追捕」是我在此賽中的頭馬及三甲首選。

此賽另一匹「范高爾」的子嗣「軍令」季內未逢敵手，兩出兩捷，上仗於5月13日牠在布宜學胯下出戰嶺飛打吡預賽，沿途貼欄競跑一步不蝕摘下冠軍。其練者艾柏賓曾於2018及2021年兩勝英國打吡，此駒今仗三甲機會樂觀。

而在嶺飛打吡預賽負於「軍令」的「惠比壽」﹐在該賽中沿途置前，末段亦曾一度負隅頑抗，最終不敵頭馬而屈居亞軍。此駒由香港馬主蕭百君擁有，其同母兄長為剛於近期在港退役的佳駟「夏威夷」。「惠比壽」今仗將由馬昆執韁，或成此賽冷門分子，但我認為此駒有望跑入一席，我順祝此駒的幕後團隊可在賽事中取得好成績。

英國打吡大賽的另一項重要前哨戰，為5月18日在約克上演的二級賽東帝錦標，該賽結果由「勇狐隊」掄元。在該賽中，「高樺勝雪」後上如箭追入一席亞軍，另一匹參賽馬「過客」在直路上一度未能望空，只能跑獲平頭第三，落敗殊不夠運。我認為「高樺勝雪」及「過客」兩駒今賽亦具位望。