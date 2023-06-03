擸晒葉森橡樹+加冕盃 戴圖理兩奪G1威到盡

今屆英國橡樹大賽片段：

殿堂級高手戴圖理事前張揚今年係佢最後一季策騎，之後就會掛靴。不過，相信睇到近期戴圖理嘅表現，相信全球嘅馬迷都唔想呢位52歲高手咁快退休，事關佢再次證明自己仍有能力贏大賽。繼上月初憑「新王朝」(Chaldean)攻下英國二千堅尼後，尋晚英國葉森馬場亦上演連場好戲，包括兩場一級賽加冕盃及英國橡樹大賽，全部畀戴圖理贏晒，單係今個英國馬季開始無耐，就擸咗唔少大賽，認真犀利。

先講吓途程2400米G1加冕盃，今屆只得5駒參戰，大熱門就係上仗喺杜拜司馬經典賽不敵日本馬王「春秋分」嘅「韋氏」(Westover)，可惜後駒遇上今年復出首次上陣嘅「上流貴婦」(Emily Upjohn)，呢匹於去年10月中攻下英國冠軍雌馬錦標嘅4歲馬女，於戴圖理胯下走勢凌厲，末段彈開對手近兩馬位掄元，連贏兩場G1。反而高多芬名下嘅「颶風萊恩」 (Hurricane Lane)表現令人失望，最終包尾而回。

輪到尋晚重頭戲英國橡樹大賽，賽前預計都係高仕登兩父子同古摩亞陣營之爭，但賽前高仕登嘅Running Lion退出，但廐內另一匹參戰馬Soul Sister於戴圖理胯下則有極佳演出，最後200米一衝即過由莫雅策騎、古摩亞名下嘅大熱門Savethelastdance，總算贏出個人最後一次嘅英國橡樹大賽