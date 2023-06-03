【波馬同樂】年少有威箭嘴向上

今次揀了第8場二班1200泥地作推介，原因很簡單，因為這場有幾隻泥地專家在陣，當中最睇好來自羅富全馬房、初跑二班兼箭嘴向上的「年少有威」，熱一熱都要捧！

「年少有威」自上年底升上三班後，帥權便由潘頓轉到何澤堯手中，而華將一哥亦不負所託，跑了5次錄得2W1Q1P，包括對上兩場連捷。4歲馬性能廣泛，不僅能追善放，好泥濕泥一樣交出水準。今次雖然初上二班，但輕磅兼排5檔，值得繼續追捧。

「年少有威」廐侶「順勢而飛」，不經不覺季內已出賽12次，戰績同樣標青，錄得3W1Q1P，另4次有獎金收。今年3月底升上二班，由田泰安在同程奏捷，末段與「超霸勝」、「錶之智能」及「勝意龍」同時展開衝刺，最終以頸位生擒一眾對手，今續由騎慣騎熟的梁家俊執韁，開出羅富全Q一點也不出奇。

鐵角會加入今季同程3捷的「勝意龍」，今季一出直落連贏3場，上二班再贏之後，練馬師蘇偉賢安排馬匹挑戰增程，1400米和1650米都跑過，但似乎暫時仍以1200米最為適合，今再戰首本路程兼排1檔，贏未必，但必須兼顧。

四重彩方面，我會用羅富全兩隻做複膽，配腳除「勝意龍」外，還有潘頓捉實唔放，卻再一次排大外檔的「上駿之星」、評分下調中但放得出就有威脅的「時時滿意」，以及擅長1650米泥地、大幅縮程求跑的「禪勝寶駒」。祝各位好運！

第8場QQP推介：

8順勢而飛、10勝意龍、12年少有威

四重彩推介(複膽共144注)

8順勢而飛、12年少有威 拖

2上駿之星

3時時滿意

5禪勝寶駒

10勝意龍