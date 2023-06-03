【練馬師王】豪華陣容 永遠可信
2023年06月03日 17:04
東網電視更多新聞短片
蔡約翰(左)與潘頓今期有4匹實力馬合作。
上期跑馬地「練馬師王」，姚本輝憑「精彩生活」及「太陽拍檔」起孖，另以「運高八斗」及「觔斗雲」獲季，最終累積32分，季內第10次封王。不過，今季勝出「練馬師王」次數最多的練馬師仍是蔡約翰，先後13度摘冠，包括對上兩期沙田賽事。
今次沙田黃昏戰線，蔡約翰繼續屯駐重兵，起孖是保守估計，連中三元甚至食出大四喜，也非奇事。當中交予潘頓執韁的「永遠美麗」、「水晶酒杯」、「驕陽明駒」及「志勝時機」，明顯是搏殺重心對象，值得關注。
第3場三級賽1600米草地，獅子山錦標，上屆潘頓夥拍東廐「美麗同享」以1.6倍建功，今屆則揀騎同線路馬「永遠美麗」，預計亦會備受熱捧。騎練季內所合作的不足2倍馬，先後12次建功，勝出率高達70%，穩如鐵塔，「永遠美麗」勢可奪得本季第6W，穩袋12分。
至於第6場「驕陽明駒」，出自「豪華房車」一族，潘頓策騎同系馬成績甚佳，出賽49次，合共取得16冠6亞4季，頭馬包括蔡廐的「幸運快車」、「旋風飛影」及「魅力知遇」，在港初出的「驕陽明駒」強配潘頓，來意不善。
「練馬師王」開售賠率
1.蔡約翰 1.8倍
2.文家良 4.65倍
3.羅富全 5.5倍
4.告東尼 14倍
5.沈集成 16倍
6.賀 賢 16倍
7.姚本輝 30倍
8.大衛希斯 35倍
9.蘇偉賢 35倍
10.容天鵬 40倍
11.呂健威 35倍
12.韋 達 125倍
13.鄭俊偉 150倍
14.葉楚航 150倍
15.伍鵬志 150倍
21.其他練馬師(苗禮德/何良/方嘉柏/高伯新/黎昭昇/徐雨石/丁冠豪) 200倍