【張基焦點】魅力一心條件有利

蔡約翰目前已帶離羅富全10場頭馬，相信今季可以重奪冠軍寶座，但蔡神仙仍然未有放軟手腳，今戰繼續強陣出擊，「魅力一心」露光後改用戴文高，或會換來分頭。另外，「珍珠哥」擺明要跑更長路程，今回扳上一哩值得重視。「有鴻利」重配贏馬拍檔潘頓，擺明想收復前失。「港林福將」正在不斷進步中，仍在四班可再贏多場。

第9場三班1400米草地，「魅力一心」前仗初戴耳塞後情緒開始穩定，用潘頓也只屬試馬性質，結果跑第6名，剛戰換人卻遇上變化地，最終走大外疊衝刺，但當日大雨中作賽，較後場地走內疊不算差，因此未必肯定此駒走外疊賺形勢，今次起用戴文高問題不大，抽2檔起步條件較上仗好，有權補中。

第1場四班1600米草地，「珍珠哥」戰鬥力不差，只是本身應該要跑較長路程，近兩仗於1400米信心不算大，演出則有進步，今次增程跑一哩改用蔡明紹且有1檔之助，同場的重磅馬各有不足，可以偷襲。

第2場四班1200米泥地，「有鴻利」上仗早段處理一般，但末段仍能狂追跑第2名，證明泥地性能耍家，今次改用潘頓，人馬季初合作贏谷草1200米，換人擺明想補中。

第5場四班1400米草地，「港林福將」有型有款兼有質素，3歲馬最近才開始進步，從上仗贏馬姿態反映，肯定不是四班馬，本身身形粗壯，孭131磅上陣問題不大，抽11檔也不用擔心，連捷可期。