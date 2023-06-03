【進階選項】勝神威田草更好衝

生老病死是大自然生態循環，剛周二下午睇到一則澳洲新聞，2013年墨爾本盃冠軍「繁花似錦」離世消息。其實都可算走得突然，畢竟馬匹15歲並不算太老，「繁花似錦」一生由兩位卓越練馬師訓練，英國時隸屬司徒德爵士旗下且贏過二級賽，售予澳洲更交由第一女練馬師活侯夫人主理，落戶後首戰已在墨盃僅敗得亞軍，翌年再戰大熱補中，之後亦擸埋澳洲盃。

「繁花似錦」退役後都有不少出色子女，其中「月飛焰」便有望再戰年底墨爾本盃。至於在港只有3匹上陣，「美麗非凡」本是澳洲堅尼大賽亞軍，可惜運港發展平平，另一「美麗寶駒」一戰無功即退役，直至今季再有匹「勝神威」為此系馬挽回不少面子。

「勝神威」周日轉田草跑第9場三班1400米草地，之前一再提及，出自墨爾本盃冠軍父系，能在1200米贏馬純粹恃質凌人，雖然剛戰距離只頸位看似驚險，但睇慣潘頓手勢都知道根本胸有成竹。評磅員亦不算手鬆，加7分但仍可繼續跑三班，埋門試閘力掩鋒芒，黎昭昇賽駒向來表現穩定，田草長直路相信可以衝得更盡情。

今期不少馬匹之前曾在變化地跑得好，算有賽績依據。部分跑過落第的未必與場地有關，不宜太早灰心，就像尾場「金佰令」。上次蘇兆輝即時停賽，同日廐侶「你知我拼」改配何澤堯，原以為「金佰令」亦一樣，皆因當日騎者原先坐騎退出輪空，結果練馬師卻選用梁家俊。早段問題不大，不過入彎前約束得太緊要，人馬鬥完直路再無餘力，賽後解畫當然照例說馬匹未能適應場地，但我唔太信這匹受訓自昆士蘭賽駒，贏過軟地而唔識跑香港的變化地。今次終見換上何澤堯，雖然排檔唔算太好，不過騎者偏歐式韁繩或可令此駒放鬆走攝位，以前仗贏馬水準，在此組負中磅一定夠砌。