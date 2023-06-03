【論戰天下】秀逸小島東京發惡

安田紀念賽：今屆有10匹一級賽冠軍在陣，被視為強組的一年，部分有一哩佳績如「工業國度」、「俊彥茶座」連參賽資格都冇。「秀逸小島」去年以3歲馬身份攻下一哩冠軍賽，剛戰休出遠征杜拜草地大賽，1800米可能略略嫌長，回師一哩東京長直路，連達文上周捧打吡手風順可作膽。

「速度大師」前仗中山紀念直路塞車，再出即於讀賣盃補中，東京同程3戰全上名，爭勝要角。「金積驥」新勝大阪盃今選擇縮程，前置馬若地快跑東京亦不蝕底，要防。

「純淨之輝」維多利亞一哩賽外檔起步差少少得亞軍，相隔兩周再戰，川田將雅今次有「野田赤蠍」亦放棄，全力為這匹國民愛駒出戰。

火上加油攻法國打吡

法國打吡：兩出兩捷的「火上加油」贏馬片段早在社交網站瘋傳，最後曾6奪法國打吡的巴利，亦於周三朝替馬主向賽會繳付72,000歐元後補報名參賽，上場擊敗對手再出於三級賽補中，蘇銘倫揀騎有機會衞冕成功。岳伯仁前年終憑「金教堂」贏出法國打吡，今屆「浪接浪」出自日本已逝名種「真心呼喚」，去年兩歲已在法國聖格盧勝出拜倫大賽，正是蘇銘倫開㬹犯規那場，5月復出跑東帝錦標平頭第3，棄英國打吡捨難取易。赫健輝之前贏出法國一千堅尼，今場「大石」能包辦力量錦標及傑時錦標冠軍尚具分量。