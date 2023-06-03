【孖T孖住上】超級龍珠上仗輸軟地

長風餐單：撼天鐵翼轉場識飛

今次賽事重辦黃昏賽，兩口孖T有多寶，其中第5口孖T，馬會首次動用營辦者儲備125萬元，值得多花腦筋鑽研。

第9場日前曾經品題過「潮州精神」，有分頭下，這是上佳的贏位兼投對象，但作為孖T馬膽，則似乎較犯險，實際上這場實力馬不少，研度之後還是以互串較上算。「撼天鐵翼」雖然上仗是跑谷草1200米上名兼不敵「勝神威」，但本身已三番四次追得好，估計轉跑大場會更合發揮，由班德禮換上布文，則是另一提升名次的變數。

第10場實力馬其實亦不少，不過左計右計，還是以「超級龍珠」最適合作馬膽。此駒早前在田草1400米取得1冠1亞佳績，上仗則因為軟地不合發揮而落敗，抖近一個月做足工夫復出，由潘頓換上布文，看來亦不會放軟手腳，排6檔守好位衝，三甲應該甚穩陣。

梓忠餐單：潘明輝手風順

多項彩池有多寶，三T有2,500萬，六寶獎有1,626萬，另外第3口孖T及第5口分別有59萬及125萬。鍾意博大彩池朋友可能會對三T有興趣，會花時間研究，正因如此，第3口孖T由第5場及第6場組成，也就是三T的尾兩關，反正已經把心水度好，一於花多少少本錢下注這口有多寶的孖T。

第3口孖T頭關頗亂，不宜揀膽，「金鼓齊昇」上仗擺明軟地不合大敗，本身演出準繩，勿因一次走樣表現而放棄，潘明輝近期手風順更加要留意。「迎樂」一連兩仗跑第4名，3歲質新馬適應快，進步顯著。「港林福將」上仗開齋表現出色，輕勝未知是否與黏地有關，但續居四班作賽仍可睇重。

尾關形勢相對單純，幾匹質新馬「威力奔騰」、「開心高球」及「驕陽明駒」互撼局面，再加有班底的「知道再勝」及「祥勝霸駒」，一於用5駒互串策略。