【三重彩地帶】潘頓上場係咁易都近

第6場三班1200米草地，「知道再勝」上次在大利外欄的黏地上獨自走內欄贏馬，克服場地偏差，評級調高，長期評80分或以上，雖未勝但也有8次位置，所以加至80分仍有一爭之力，加上用鍾易禮減磅，比剛勝還輕兩磅，計落除笨有精，三甲仍穩，複膽信佢。

「威力奔騰」上場不敵「知道再勝」得第3有起色，跑番上季4捷的水準，在三班屬班頂分子。「自強不息」至今兩閘，首課跟跑，再試即輕鬆放返，狀態躍進，文廐鎮倉寶「金鑽貴人」今日爭標，不排除有其他馬匹配合出擊。「驕陽明駒」4閘潘頓一手包辦，5月9日泥閘按實追上，惹人好感，唯一顧慮是蔡廐近3季初出自購馬只得1W，作配較合。「開心高球」兩勝四班同程俱談笑用兵，剛升三班遇變化地落敗當作回氣，退熱後換人跑番正常場地，隨時又現真身。

年少有威如日方中

第8場二班1200米泥地，「上駿之星」上場谷草1200米排10檔，早段留後，跟住兜大彎，直路潘頓係咁易打了幾鞭就收工，輸兩個幾馬位，作為流鼻血復出的熱身賽恰到好處，人馬捲土重來，估計認真程度將會倍升。複膽另一駒揀羅廐「年少有威」，季內3勝同程，時間愈造愈快，爭泥經常話跑性能多過跑分，升班孭輕磅威力有增無減。

羅廐第2出賽選擇的「順勢而飛」，泥地性能同樣出色，近況亦保持，羅廐經常雙龍出海，兼顧為宜。「超霸勝」初跑同程一役僅僅追唔到「順勢而飛」，兜轉一輪後再爭泥，有過路程經驗可期再進。「錶之智能」季內唯一上名在同程，當時初戴眼罩，今次又變招初戴開縫眼罩，希望帶來新鮮感刺激角逐興趣。「勝意龍」季尾階段由一哩縮落1200米，難免會較為慢腳，但希望憑1檔及突出的路程性能搭夠。■海東