【J臣研究所】仁仁之寶潘頓舞得掂

首次跑黃昏馬，馬膽博「仁仁之寶」，呢隻馬12月跑三班1600米僅敗獲亞，跑贏「越駿歡欣」、「川河冠駒」等，喺佢後面過終點嘅馬，大部分喺今季都識贏，點諗到4歲「仁仁之寶」其後表現不進反退。睇番季內所有輸嘅賽事，無論隻馬出閘快定慢，頭400米多數撻唔着，入直路多數喺尾爆上嚟，壞習慣養成下，早就應該搵個頂級騎師上去教馬，就算上季贏馬都係由雷神經手，今次搵潘頓隨時贏幾個馬位返嚟！「北海盜」上仗初出如果中段處理好啲隨時已贏，處四班大把虛分。「年年友福」勝後保持水準，但外檔加賀銘年難抱信心。「得勝多」一個準字，配黃智弘減10磅有助順走，只要發揮冇錯應入三甲。

第7場沙田銀瓶。「金鑽貴人」雖然今季進步到難以置信，但既然早前話隻馬唔食料，點解要佢負頂磅跑場三級賽咁無謂？相對「蟲草成名」轉倉初出，比前有朝氣及養壯，受讓20磅點都博佢贏。

「維港智能」隻馬唔鍾意有馬拍住，季內兩敗都係有馬拍實令佢上晒口愈走愈急，本來上次預佢畀「緊張大師」燒乾，點諗到「緊張大師」第一次慢閘咁絕，今次「好眼光」同「八仟師」前速都快，「維港智能」可能會受到影響，最多拖腳。「速遞奇兵」季內幾次平磅賽都跑近，受讓磅下隨時有驚喜。