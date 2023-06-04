【分秒在握】馬會增設「S3」真係咁難？

這幾日好不熱鬧，周六先來8場英國賽，周日則10場黃昏賽以外，中午先轉播日本安田紀念賽，晚上再轉播法國打吡。賽前一日看看投注資料，發現安田紀念賽有如「被消失」似的，主要原因，無非係因為有兩個「S1」的出現。英國賽事列為「S1」相當合理，到周日安田，又被編為「S1」，而法國則被編為「S2」，如是者在周六中午，想看看安田紀念賽的排位表、賽事資料甚至下注，是完全沒有相關資訊，反而就可以下注「S2」法國打吡。試想想，如果「金鑽貴人」真的出征安田，香港馬迷想看看排位表或者相關資料，在馬會公眾網是完全沒有相關資訊，這又怎能說得通？其實歸根究柢，馬會多弄一個「S3」真的很難嗎？多了一個「S3」，其實就將一切問題解決。真不希望，這個話題上年寫完，今年又寫，到下年又要再寫！

港林福將再創佳績

5月份賽事難搞，主要係天氣情況實在變化太大，場地因素以外，馬匹適應、取位跑線、步速形勢等均相當難計算。「港林福將」上仗贏黏地，但3歲1215磅龐然大物根本在進步中，信可再創佳績。

「港林福將」上仗贏黏地1400米前快後勁，蹄下敗將「太陽拍檔」已成功補中，反映賽事水準不俗，逾1200磅的大馬，縱負131磅亦冇有怕。

■長風

第5場 3港林福將 10愛馬善

6紅海勁 12是必飛飛