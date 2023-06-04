兩場三級賽 CEO有膽有腳

今日沙田馬場有兩場三級賽舉行，率先上演的是第3場1600米獅子山錦標，馬會CEO應家柏先生預期步速中等，「綫路之星」排4檔起步，應是陣中唯一放頭馬，此駒於4月30日採取領放策略，僅以短距離負於「永遠美麗」蹄下得亞軍，上仗沿途置前跑第3，今仗可望輕鬆領放，在此當具位望。

「永遠美麗」於3打吡大賽中獲得季軍，其後於4月30日一仗中獲勝，上次角逐1400米則屈居亞軍，潘頓今次出閘後應不會怠慢，或會採取較主動跑法，是此賽頭馬之選。「美麗同享」表現相當穩定，前仗在二級賽主席錦標得第3，上仗於一級賽冠軍一哩賽跑獲亞軍，觀乎該兩仗表現，在此縱使需讓磅予同場其他對手，但仍具上佳爭勝及三甲機會。

第7場1200米沙田銀瓶，預期早段步速甚快。「金鑽貴人」是現今世界最高評分的短途馬，上仗一級賽主席短途獎沿途置前，末段在潘頓催策下迅即擴大領先優勢，雖然騎者已經緊扣韁繩過終點，但依然大勝而回，今仗重返讓賽上陣排檔理想，勝望仍高。

「速遞奇兵」上次在主席短途獎得亞軍，若交出該仗水準，在此仍具位望。「好眼光」在主席短途獎跑獲第4名，賽後前往從化休養生息，或可交出大幅進步表現，可走入一席。放頭馬「維港智能」看來能給予「金鑽貴人」最大威脅，雖然要蝕9分上陣，但近期在同程取得3連勝，而且各仗締速出色，三甲機會甚為樂觀。