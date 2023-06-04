【戰況R4】潘頓大熱突然大外避 巨額三T殺好多注！

今次3T有2,500萬多寶，梗係多人買喇，不過頭關第4場四班田草1200米，好多人揸住做膽嘅近3戰全入Q馬「水晶酒杯」，出閘後一路唔規矩，到彎位呢隻2.5倍大熱突然大外避飛咗出去，蝕咗唔少位呀，到最後200米潘頓鬥落去都係差多少，只得第5名，3T頭關穩膽死火，好多人斷咗纜喇~講番呢場頭馬，係留後上的呂廐馬「瑰麗人生」，呢隻20倍馬賽前希威森連摸多課好重視，果然有料到，拉士爆發後勁，趕過亞軍放頭的「福國寶」及季軍艾道拿匹「駿行星」，來港第3仗打開勝門。

希威森今日兩隻冷門起孖，堅係肥喇，佢頭馬升到42W，而連勝7日贏到今季50W嘅呂健威，賽後高舉7字，好開心咁呀~威哥話「瑰麗人生」上場陣上唔係幾好彩，加上當日變化地表現未必咁好，賽後亦有問希威森意見，騎師覺得隻馬現階段唔使增程住，同埋騎師都話好鍾意隻馬，經過幾次上陣後亦吸收一定出賽經驗，結果今場終於贏馬，完成7連勝，而「瑰麗人生」長遠應可扳上1400米至1600米。

第4場賽果：9-6-10-5

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率3.8)

二重彩賽果：9-6(最後賠率159)