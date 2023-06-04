【戰況R6】森仔留放妙到毫巔！3串1W十蚊收4萬！

今日希威森狀態真係大勇，第6場三班田草1200米，佢又有「金發盛世」閘前著綠格由19倍打落12倍，結果呢隻3檔馬，森仔造段速真係好準，知道「八心之威」會快放，自己起步出咗嚟都留放在Box Seat第3位，直路掙出來透出拉開距離，壓線一刻剛好頂到後勁甚強的蔡廐初出馬「驕陽明駒」，森仔留放真係好犀利，今日3捷過關W係4010倍，買10蚊收4雞，堅係好誇張！是場跑第3、4名，係沿途頂在外疊的布文坐騎「威力奔騰」同鍾易禮的「知道再勝」。

起個孖贏到51W、兼獎金破億的呂健威，話「金發盛世」3月嗰陣整親蹄甲，可能因為場地太硬，問題唔嚴重但要抖一排，今場原來想報1400米，但未能列正選，唯有轉組嚟1200米，可能隻馬有新鮮感，所以都贏，今場頭馬可謂錯有錯著。呂健威現時已贏51場頭馬，由於亞軍較多嘅關係，已超越姚本輝升上練馬師榜第3位，練者感謝馬房手足保養馬匹得宜，寄望廐內馬匹可以再進步，季內剩餘賽日繼續贏多啲馬。

第6場賽果：4-9-2-1

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率3)

二重彩賽果：4-9(最後賠率86)